Triệt phá tụ điểm 'đá gà' trong khu lau sậy, bắt giữ 18 đối tượng

Nhóm 18 đối tượng đá gà ăn tiền vừa bị bắt quả tang. (Ảnh:CACC)

Ngày 27/10/2026, Công an TP Cần Thơ cho biết vừa triệt phá một điểm đá gà ăn thua bằng tiền, bắt giữ 18 đối tượng có liên quan.

Trước đó, qua thời gian nắm tình hình, Công an phường Cái Răng (TP Cần Thơ) đã bố trí lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng tiến hành tiếp cận, kiểm tra một tụ điểm đá gà quy mô lớn.

Theo đó, địa điểm này nằm sâu trong khu vực lau sậy bỏ hoang, cây cối rậm rạp; các đối tượng tạo những lối đi nhỏ, quanh co để che giấu hoạt động, tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Tang vật tại hiện trường vụ đá gà ăn thua bằng tiền. (Ảnh:CA)

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bố trí lực lượng ập vào tụ điểm đá gà, bắt giữ 18 đối tượng và thu giữ nhiều tang vật phục vụ công tác xác minh, xử lý.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia, tổ chức hoặc tiếp tay cho hành vi đánh bạc dưới mọi hình thức. Khi phát hiện hoạt động có dấu hiệu đánh bạc, người dân cần kịp thời thông báo cho lực lượng Công an để kiểm tra, xử lý, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, lành mạnh.