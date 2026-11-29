Hiện trường vụ việc.

Khoảng 12 giờ 10 phút ngày 29-11, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã Đồng Sơn (tỉnh Đồng Tháp) phát hiện tại vườn thanh long thuộc ấp Khương Thọ, xã Đồng Sơn có nhiều người tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền. Vườn thanh long này do ông D.V.T (sinh năm 1976, ngụ xã An Thạnh Thủy, tỉnh Đồng Tháp) đứng tên chủ đất.Sau khi nắm chắc tình hình, lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai kiểm tra, khống chế, không để các đối tượng kịp bỏ chạy hay tẩu tán tang vật.Tại hiện trường, Công an xã Đồng Sơn tạm giữ 5 con gà trống đá (trong đó có 1 con chân gắn cựa sắt), 19 cuộn băng keo chưa qua sử dụng và 1 cân đồng hồ nhãn hiệu Nhơn Hòa có trọng lượng tối đa 5 kg. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tạm giữ 7 điện thoại di động đã qua sử dụng, 10 xe mô tô hai bánh các loại và số tiền 56,07 triệu đồng thu giữ trên người các đối tượng.Bước đầu, Công an xã Đồng Sơn mời làm việc 12 đối tượng có liên quan. Hiện đơn vị đang tiếp tục xác minh, làm rõ vai trò của từng người, lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định pháp luật.LONG GIANG