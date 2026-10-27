Triệt phá trường gà trong khu đất bỏ hoang ở Cần Thơ

Ngày 26/10, Công an phường Cái Răng (TP Cần Thơ) cho biết vừa triệt phá trường gà trên địa bàn; tạm giữ 18 đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan.

Các đối tượng cùng tang vật.

Lúc 11h 30 ngày 25/10, trong quá trình tuần tra bảo đảm ANTT, Công an phường Cái Răng phát hiện tại khu đất trống đầy lau sậy ở cuối đường D23 (Khu dân cư Hồng Loan 6A, phường Cái Răng), có nhóm đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đá gà, nên tổ chức triệt phá.

Tại hiện trường, Công an phường Cái Răng lập biên bản, mời 18 đối tượng về trụ sở để làm việc về hành vi đánh bạc; đồng thời thu giữ 2 con gà đá đã quấn cựa sắt; 2 cân loại 5kg; 6 con gà chuẩn bị đá; trên 47 triệu đồng và 18 điện thoại di động các loại.

Hiện, Công an phường Cái Răng phối hợp cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ xác minh, làm rõ vai trò của từng đối tượng trong vụ việc.