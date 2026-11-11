Triệt phá thành công Chuyên án AG1026, bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 2 tỷ đồng qua biên giới

Đối tượng Mai Văn Đồng cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: Tiến Vinh

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, cơ quan nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phát hiện 1 đối tượng có biểu hiện nghi vấn vận chuyển trái phép tiền, vàng qua biên giới. Ngày 23/10/2026, Phòng Nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang báo cáo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đề nghị xác lập Chuyên án AG1026 để đấu tranh, ngăn chặn hành vi vận chuyển trái phép tiền, vàng qua biên giới. Sau khi xác định thời cơ phá án đã chín muồi, ngày 8/11/2026, Ban Chuyên án xây dựng Kế hoạch số 493/KH-BCA, triển khai lực lượng tổ chức đấu tranh.

Sau một thời gian theo dõi, lúc 14 giờ ngày 9/11/2026, tại khu vực vành đai biên giới thuộc ấp Phú Thành, xã Phú Hữu, tỉnh An Giang, lực lượng tham gia đánh án bắt quả tang Mai Văn Đồng (sinh năm 1989, trú tại ấp Quốc Phú, xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang) đang vận chuyển trái phép tiền từ Việt Nam sang Campuchia.

Kiểm tra phương tiện xe máy do đối tượng Mai Văn Đồng điều khiển, lực lượng chức năng phát hiện trong cốp xe có một túi vải màu đen chứa 4.000 tờ tiền Việt Nam mệnh giá 500.000 đồng, tổng trị giá 2 tỷ đồng.

Qua điều tra, đối tượng Mai Văn Đồng khai nhận đã vận chuyển trái phép toàn bộ số tiền trên từ Việt Nam sang Campuchia.

Hiện, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đang tiếp tục lấy lời khai để làm rõ hành vi vi phạm của đối tượng và những người có liên quan; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng mở rộng điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.