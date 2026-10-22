Triệt phá ổ nhóm núp bóng cho thuê vàng để cho vay nặng lãi

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an cơ sở đồng loạt kiểm tra 8 địa điểm trên địa bàn Thành phố, phát hiện nhiều doanh nghiệp, chi nhánh và hộ kinh doanh đăng ký dịch vụ cho thuê đồ dùng, trang sức, trang phục nhưng thực chất tổ chức cho vay lãi nặng dưới hình thức “cho thuê vàng”.

Các đối tượng thuê địa điểm, trưng bày vàng, trang sức, lập tài khoản mạng xã hội và website quảng cáo dịch vụ “cho thuê vàng nhanh”, “cho thuê vàng trả góp”. Người vay phải cung cấp giấy tờ tùy thân, thông tin cư trú, việc làm và thu nhập để thẩm định. Sau đó, số tiền vay được quy đổi thành vàng, hai bên ký hợp đồng cho thuê tài sản. Người vay nhận vàng bán lấy tiền, trả lãi theo ngày và hoàn trả vàng hoặc tiền tương ứng khi đến hạn.

Để che giấu lãi suất thực tế, các đối tượng chia tiền lãi thành nhiều khoản như phí thuê vàng, phí hồ sơ, phí dịch vụ, phí gia hạn. Thậm chí, một số trường hợp lập hợp đồng cho thuê vàng kèm váy dự tiệc, ghi giá thuê váy cao bất thường nhằm che giấu bản chất khoản vay.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN phát

Từ vụ việc do Công an phường Bình Quới phát hiện trong quá trình tuần tra ngày 29/9, Phòng Cảnh sát hình sự làm rõ nhóm do Lê Thành Long và Nguyễn Anh Tuấn (cùng sinh năm 1997) góp vốn, điều hành thông qua các hộ kinh doanh Đại Phát Gold và Thịnh Vượng Gold.

Từ tháng 5/2026, nhóm này đã cho 146 người vay qua 206 hợp đồng với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4,18 tỷ đồng. Lãi suất cho vay dao động từ 292% đến 544,78%/năm. Nhóm này còn liên kết với Nguyễn Thanh Tuấn, người điều hành nhóm DC GOLD Sài Gòn Group, để cho vay các khoản tiền lớn.

Cơ sở các đối tượng núp bóng cho thuê vàng để hoạt động tín dụng đen. Ảnh: TTXVN phát

Tại các cơ sở kinh doanh khác, cơ quan điều tra cũng phát hiện nhiều hợp đồng cho vay lãi nặng. Trong đó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Huy Anh JEWELRY bị làm rõ khoản thu lợi bất chính hơn 185 triệu đồng; Công ty Trách nhiệm hữu hạn An Phát JEWELRY hơn 148 triệu đồng; Công ty Trách nhiệm hữu hạn LT3 LUXURY hơn 116 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Công an Thành phố còn phát hiện thông tin về mối liên hệ giữa các đối tượng với nhiều công ty, hộ kinh doanh cho thuê vàng tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác. Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục xác minh vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan, đồng thời củng cố chứng cứ đối với những dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản để xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng, dòng tiền và nguồn lợi bất chính, xác minh các đường dây có phương thức hoạt động tương tự. Công an Thành phố khuyến cáo người dân thận trọng trước các quảng cáo “cho thuê vàng”, “vay nhanh” trên mạng xã hội; tìm hiểu kỹ lãi suất, các khoản phí và bản chất hợp đồng trước khi giao dịch. Việc đăng ký kinh doanh hoặc ký hợp đồng cho thuê tài sản không làm thay đổi bản chất hành vi cho vay lãi nặng; các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.