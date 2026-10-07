Triệt phá ổ nhóm lừa đảo, buôn bán thuốc nam giả 'gia truyền điều trị khối u'

Những giọt nước mắt muộn màng của Trần Chí Công (SN 1986, ngụ Cà Mau) không thể bù đắp mất mát mà gia đình nạn nhân phải gánh chịu, cũng không thể đưa người đã mất trở về. Đó là cái giá đắt cho một phút nóng giận không làm chủ được cảm xúc và hành vi của mình.