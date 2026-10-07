Triệt phá ổ nhóm lừa đảo, buôn bán thuốc nam giả 'gia truyền điều trị khối u'
Chẳng cần bằng cấp dược sĩ, một nhóm đối tượng tự bào chế thân, lá cây không rõ nguồn gốc thành dạng bột, cao hoặc dược liệu, rồi quảng cáo là thuốc nam gia truyền điều trị khối u. Nhóm đối tượng này vừa bị Công an phường Hà Đông phối hợp cùng Đội 6, Phòng Cảnh sát kinh tế - CATP Hà Nội đấu tranh triệt phá.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/triet-pha-o-nhom-lua-dao-buon-ban-thuoc-nam-gia-gia-truyen-dieu-tri-khoi-u-post671159.antd