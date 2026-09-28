Các đối tượng bị tạm giữ. Ảnh: BCA

Chiều 28/9, Bộ Công an thông tin, quá trình điều tra chuyên án xử lý các nhóm đối tượng đăng tải video cổ xúy bạo lực, "xã hội đen", Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP Hải Phòng đã tạm giữ khẩn cấp 8 đối tượng liên quan về hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông".

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Phạm Huy Tuyền (SN 1987, Hải Phòng) – Cầm đầu; Phạm Huy Tiến (SN 1989, Hải Phòng); Vũ Văn Hiếu (SN 1997, Hải Phòng); Phạm Văn Đồng (SN 1997, Hải Phòng); Hoàng Công Tiệp (SN 1998, Hải Phòng); Phạm Duy Hải (SN 1999, Hải Phòng); Lương Văn Tuỳnh (SN 1991, Hải Phòng); Phạm Huy Tú (SN 1997, Hải Phòng).

Theo Bộ Công an, đối tượng Tuyền cùng đồng bọn bàn bạc, phân vai, quay video đánh xóc đĩa, bài lá. Lồng ghép thông tin liên lạc để bán các dụng cụ gian lận mua trên mạng (kính áp tròng, ví đổi bài, máy rung, bát đĩa gắn chíp...).

Qua đó các đối tượng đã đăng tải gần 800 video lên các fanpage Facebook cá nhân, thu hút hàng triệu lượt xem, gây dư luận xấu và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục củng cố tài liệu, hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và điều tra mở rộng.

Cơ quan Công an khuyến cáo, người dân cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, Luật An ninh mạng, nhất là khi đăng tải, chia sẻ nội dung trên không gian mạng.

Tuyệt đối không tự ý quay, đăng tải, chia sẻ hoặc lan truyền các video, hình ảnh có nội dung tiêu cực, cổ xúy, kích động bạo lực, hành xử giang hồ, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, thể hiện lối sống phi pháp, coi thường pháp luật lên mạng xã hội để câu view, câu like, tăng tương tác để kiếm tiền…

Mọi hành vi lợi dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ, phát tán các thông tin tiêu cực, độc hại, ảnh hưởng xấu đến người xem, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, cá nhân đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.