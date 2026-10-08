Triệt phá ổ nhóm 'cẩu tặc' bằng súng điện tự chế trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Các đối tượng: Trần Phúc Cao, Hồ Phúc Cát và Nguyễn Văn Quân bị khởi tố.

Qua công tác nắm tình hình, các trinh sát Phòng CSHS- Công an tỉnh Hà Tĩnh, phát hiện một số đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động trộm cắp, thu gom chó. Sau khi báo cáo lãnh đạo đơn vị, các tổ công tác được bố trí, phối hợp với Công an cơ sở theo dõi di biến động của các đối tượng, xác định hướng di chuyển và những địa điểm có liên quan.

Sau thời gian theo dõi, khoảng 4 giờ ngày 2-10, tổ công tác Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Công an xã Tùng Lộc tiến hành kiểm tra tại nhà Trần Phúc Cao (1980, trú xã Can Lộc, Hà Tĩnh), phát hiện 3 đối tượng đang thực hiện việc mua bán 9 con chó có biểu hiện nghi vấn. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện 6 con chó đã chết (tổng trọng lượng 73,2kg) và 3 con chó còn sống (tổng trọng lượng khoảng 54kg) được nhốt trong lồng sắt.

Từ số chó được phát hiện tại điểm giao dịch, lực lượng Công an tiếp tục đấu tranh, xác minh nguồn gốc và làm rõ vai trò của những người liên quan. Quá trình điều tra xác định, Trần Phúc Cao đã nhiều lần giao dịch mua bán chó do Hồ Phúc Cát (1992) và Nguyễn Văn Quân (1994, cùng trú tại xã Tùng Lộc) trộm cắp mà có. Theo thỏa thuận, Cát và Quân đi trộm chó trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, sau đó mang đến bán lại cho Cao với giá từ 50.000 đến 60.000 đồng/kg.

Hai đối tượng Cát và Quân bị bắt quả tang cùng số chó vừa bắt trộm, tập kết về nhà Cao.

Khoảng 23 giờ ngày 1-1, Hồ Phúc Cát gọi điện cho Nguyễn Văn Quân hẹn cùng đi trộm chó. Quân đồng ý. Khoảng 23 giờ 30 cùng ngày, Quân mang theo một súng tự chế có nối dây điện, một mũi tên, một cuộn băng dính đen và một bao tải rồi điều khiển xe mô-tô Exiter BKS 38X1-30214 đến nhà Hồ Phúc Cát tại xã Tùng Lộc.

Tại đây, hai đối tượng nối dây điện của súng tự chế vào bình ắc quy xe mô-tô, sau đó Cát điều khiển xe chở Quân di chuyển theo hướng mỏ đá Hồng Lĩnh, ra Quốc lộ 1A theo đường trục của thị xã Hồng Lĩnh cũ, hướng về địa bàn xã Nghi Xuân để thực hiện hành vi trộm cắp chó.

Khi phát hiện chó của người dân ở ngoài đường, Quân sử dụng súng tự chế bắn khiến chó bị ngất, sau đó dùng băng dính quấn mõm và đưa vào bao tải. Trong đêm 1-10 và rạng sáng 2-10, Cát và Quân đã bắt trộm tổng cộng 9 con chó, với tổng trọng lượng khoảng 130kg. Sau khi thực hiện hành vi trộm cắp, Cát điều khiển xe chở Quân theo đường tránh thuộc xã Nghi Xuân về khu vực vòng xuyến thị xã Hồng Lĩnh cũ, sau đó di chuyển theo Quốc lộ 1A hướng về xã Can Lộc để bán số chó cho Trần Phúc Cao.

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can, gồm: Trần Phúc Cao, Hồ Phúc Cát và Nguyễn Văn Quân về hành vi: “Trộm cắp tài sản”. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ.