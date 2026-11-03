Triệt phá nhóm trộm, cướp tài sản hoạt động trên tuyến sông Đồng Nai

Đến nay, lực lượng chức năng đã làm rõ 8 vụ trộm cắp, cướp tài sản do nhóm này thực hiện.

Các đối tượng bị bắt giữ tại Cơ quan Cảnh sát điều tra. Ảnh: CA

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện nhiều vụ xâm phạm sở hữu xảy ra tại các địa bàn tiếp giáp sông Đồng Nai và các nhánh sông thuộc các phường Long Phước, Long Trường, Long Bình. Các đối tượng lợi dụng đường thủy để tiếp cận nhà dân, cơ sở kinh doanh và công trình ven sông, sau đó nhanh chóng di chuyển sang địa bàn khác để tẩu thoát.

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án, phối hợp với lực lượng Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hồ Chí Minh, Trạm 4 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đồng Nai và Công an phường Long Hưng tổ chức rà soát, sàng lọc các đối tượng nghi vấn.

Qua xác minh, lực lượng chức năng phát hiện Trần Hữu Bình (sinh năm 1996, cư trú tại phường Long Hưng, thành phố Đồng Nai) có nhiều dấu hiệu liên quan đến các vụ việc. Bình sử dụng xuồng composite màu trắng, có đặc điểm tương đồng với phương tiện xuất hiện trong một vụ trộm tài sản tại phường Long Trường.

Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: CA

Ngày 11/10, tại khu vực cầu An Định, phường An Phước, thành phố Đồng Nai, lực lượng chức năng mật phục, phát hiện Bình đang bán tài sản trộm cắp cho Nguyễn Ngọc Quang (sinh năm 1993, cư trú tại phường Tam Phước, thành phố Đồng Nai). Tại hiện trường, Công an thu giữ 615 đoạn dây điện màu đen lõi nhôm, 410 đoạn lõi nhôm và 16 kg dây điện lõi đồng. Số dây điện này đã được cắt thành từng đoạn dài khoảng 1 m.

Làm việc với cơ quan Công an, Quang khai nhận mua số tài sản trên từ Bình và biết đây là tài sản do phạm tội mà có. Từ lời khai và tài liệu thu thập được, lực lượng chức năng tiếp tục truy xét, làm rõ vai trò của Trần Văn Thiên (sinh năm 2004), Nguyễn Thanh Tiền (sinh năm 1994), Nguyễn Minh Thuận (sinh năm 2003), Dương Hoài Vũ (sinh năm 1990) và Trần Thị Ngọc Hiền (sinh năm 1990, vợ của Bình), cùng các địa bàn cư trú liên quan.

Công an lấy lời khai các đối tượng. Ảnh: CA

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp, cướp tài sản trên các tuyến sông. Thủ đoạn của nhóm là sử dụng xuồng máy di chuyển theo các tuyến sông, tiếp cận nhà dân, cơ sở kinh doanh, bến xe, sà lan và các công trình ven bờ để lấy trộm tài sản. Khi bị phát hiện hoặc gặp sự chống trả, các đối tượng sử dụng dao đe dọa, khống chế nạn nhân để chiếm đoạt tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát bằng đường thủy.

Điển hình, ngày 20/7/2025, nhóm đối tượng đột nhập một căn nhà dưới gầm cầu Long Đại, phường Long Phước, lấy túi tiền và điện thoại. Khi một phụ nữ đang ngủ phát hiện, tri hô, một đối tượng dùng dao đe dọa, giật dây chuyền của nạn nhân rồi cùng đồng bọn chạy xuống xuồng tẩu thoát.

Ngày 23/7/2025, tại một công trình gần cầu cao tốc thuộc phường Long Trường, trong lúc các đối tượng đang cắt dây cáp điện đưa xuống xuồng thì bị công nhân phát hiện. Một đối tượng dùng dao đe dọa để đồng bọn tiếp tục lấy tài sản rồi bỏ trốn theo hướng sông Đồng Nai.

Tiếp đó, ngày 8/12/2025, tại một cơ sở lưu trú trên đường Võ Văn Hát, phường Long Trường, các đối tượng lấy nhiều tài sản và đột nhập phòng ngủ của một phụ nữ. Khi nạn nhân tỉnh giấc, tri hô, đối tượng dùng dao khống chế, yêu cầu mở khóa điện thoại, đăng xuất tài khoản iCloud rồi cùng đồng bọn tẩu thoát bằng xuồng máy.

Ngoài các vụ việc trên, nhóm đối tượng còn khai nhận đã trộm 20 bình ắc quy, hơn 847 lít dầu tại một bến xe buýt thuộc phường Long Phước; lấy trộm két sắt chứa tiền, vàng tại nhà dân và thực hiện các vụ trộm tài sản tại một số cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

Hai vụ việc gần nhất xảy ra ngày 10 và 11/10/2026 tại một sà lan thuộc phường Trấn Biên và một công trình thuộc phường Biên Hòa, thành phố Đồng Nai. Sau khi lấy trộm dây điện, các đối tượng cắt thành từng đoạn ngắn để dễ vận chuyển và tiêu thụ. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ một xuồng composite, một ghe gỗ, một ô tô tải, 3 con dao, một cây rựa cùng nhiều công cụ phục vụ việc gây án.

Ngoài ra, Công an thu giữ khoảng 700 kg dây điện lõi nhôm, 16 kg dây điện lõi đồng, máy khoan, máy cắt, máy tuốt dây điện và một số trang sức liên quan đến các vụ việc. Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 tiến hành thực nghiệm điều tra tại các địa điểm xảy ra vụ việc. Kết quả thực nghiệm phù hợp với lời khai của các đối tượng, góp phần củng cố tài liệu, chứng cứ và làm rõ vai trò của từng người liên quan.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt 7 đối tượng để điều tra về các tội “Trộm cắp tài sản”, “Cướp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị những ai là nạn nhân của nhóm đối tượng trên liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố tại số 459 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh hoặc cơ quan Công an gần nhất để trình báo, cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.