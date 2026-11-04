Triệt phá nhóm trộm, cướp tài sản chuyên hoạt động trên sông

Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Trần Hữu Bình (ảnh trái) và Trần Văn Thiên.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng CSHS phát hiện nhiều vụ xâm phạm sở hữu xảy ra tại các địa bàn tiếp giáp tuyến sông Đồng Nai và các nhánh sông thuộc phường Long Phước, Long Trường, Long Bình. Các đối tượng lợi dụng đường thủy để tiếp cận nhà dân, công trình, cơ sở kinh doanh, sau khi lấy tài sản nhanh chóng di chuyển sang địa bàn khác để tẩu thoát.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định Trần Hữu Bình (1996, trú phường Long Hưng, TP Đồng Nai) có nhiều dấu hiệu liên quan. Ngày 11-10-2026, tại khu vực cầu An Định (phường An Phước, TP Đồng Nai), Công an bắt quả tang Bình đang bán tài sản trộm cắp cho Nguyễn Ngọc Quang (1993); thu giữ tang vật, gồm: 615 đoạn dây điện lõi nhôm, 410 đoạn lõi nhôm và 16kg dây điện lõi đồng. Làm việc với cơ quan Công an, Quang khai nhận mua số tài sản trên từ Bình và biết đây là tài sản do trộm cắp mà có.

Từ kết quả này, Phòng CSHS tiến hành truy bắt các đối tượng liên quan khác, gồm: Trần Văn Thiên (2004, trú phường Long Hưng); Nguyễn Thanh Tiền (1994, trú xã An Qui, tỉnh Vĩnh Long) và Nguyễn Minh Thuận (2003, phường Long Hưng). Qua đấu tranh, các đối tượng thừa nhận số tài sản trên được lấy trộm trong hai ngày 10 và 11-10-2026 tại TP Đồng Nai. Mở rộng điều tra, Phòng CSHS phối hợp Công an phường Long Hưng đã làm rõ vai trò của Dương Hoài Vũ (1990, trú phường Long Hưng, Đồng Nai) và Trần Thị Ngọc Hiền (1990, vợ Bình).

Theo kết quả đấu tranh ban đầu, cơ quan Công an xác định thủ đoạn của nhóm là sử dụng xuồng máy di chuyển theo các tuyến sông, tiếp cận nhà dân, cơ sở kinh doanh, bến xe, sà lan và công trình ven bờ, chuẩn bị sẵn sàng hung khí là dao để đe dọa, khống chế nạn nhân nhằm thực hiện hành vi cướp và trộm cắp tài sản.

Từ trái qua, các đối tượng: Nguyễn Ngọc Quang, Trần Văn Thiên, Nguyễn Minh Thuận, Trần Hữu Bình và Nguyễn Thanh Tiền bị bắt giữ cùng tang vật.

Điển hình, ngày 20-7-2025, nhóm đối tượng đến một căn nhà dưới gầm cầu Long Đại (phường Long Phước). Sau khi lấy túi tiền và điện thoại, một đối tượng tiếp tục quay vào lấy dây chuyền của người phụ nữ đang ngủ. Khi nạn nhân phát hiện, tri hô, đối tượng dùng dao đe dọa, giật lấy dây chuyền rồi chạy xuống xuồng cùng đồng bọn tẩu thoát.

Hay như vụ việc xảy ra ngày 8-12-2025, tại một cơ sở lưu trú trên đường Võ Văn Hát (phường Long Trường), các đối tượng lấy nhiều tài sản và đột nhập phòng ngủ của một phụ nữ. Khi nạn nhân tỉnh giấc, tri hô, đối tượng dùng dao khống chế, yêu cầu mở khóa điện thoại, đăng xuất tài khoản iCloud rồi cùng đồng bọn bỏ chạy bằng xuồng máy.

Nhóm này khai nhận lấy trộm 20 bình ắc-quy, hơn 847 lít dầu tại bến xe buýt thuộc phường Long Phước; trộm két sắt chứa tiền, vàng tại nhà dân trên địa bàn phường Long Phước và thực hiện vụ việc tại một quán cà-phê thuộc phường Long Trường…

7 đối tượng trong vụ án bị khởi tố, bắt tạm giam.

Đến nay, cơ quan Công an đã làm rõ 8 vụ trộm cắp, cướp tài sản do nhóm đối tượng thực hiện.Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 đối tượng: Trần Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Ngọc Quang, Dương Hoài Vũ, Trần Hữu Bình, Nguyễn Minh Thuận, Nguyễn Thanh Tiền và Trần Văn Thiên để điều tra về các hành vi: “Trộm cắp tài sản”, “Cướp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội”.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ các vụ việc liên quan.