Triệt phá nhóm trộm chó, mở rộng điều tra đường dây tiêu thụ liên tỉnh

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định số tiền giao dịch giữa các đầu mối thu mua với đối tượng cung cấp lên tới hơn 860 triệu đồng, tương ứng khối lượng thịt chó ước tính trên 10 tấn.

Hai đối tượng Lương Thị Thảo và Đinh Văn Thịnh. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước tình trạng mất trộm chó liên tiếp tại các xã Nghĩa Thành, Kim Long, Ngãi Giao và khu vực lân cận, lực lượng chức năng đã phối hợp xác minh, truy xét các đối tượng liên quan.

Qua điều tra, công an xác định Nguyễn Bá Long (SN 1997, cư trú tại phường Long Bình, TP. Đồng Nai) có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động trộm cắp và tiêu thụ chó không rõ nguồn gốc.

Ngày 8/10/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp với Công an TP. Đồng Nai và Công an phường Long Bình kiểm tra nơi ở của Long tại khu phố 14, phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện khu vực sơ chế, giết mổ động vật. Kiểm tra ô tô đậu trong sân, công an thu giữ 21 con chó đã chết, nặng tổng cộng 304,6kg, cùng các thiết bị nghi là súng kích điện tự chế và nhiều vật dụng liên quan.

Khám xét tiếp, lực lượng chức năng thu giữ thêm 32 con chó đã làm thịt, nặng gần 420kg và 57 con mèo đã làm thịt, nặng hơn 170kg, được bảo quản trong thùng xốp và tủ đông để chuẩn bị tiêu thụ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định nhóm đối tượng gồm Nguyễn Bá Long, Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Ngọc Trí, Nguyễn Ngọc Nhi, Nguyễn Văn Hiệp và Nguyễn Văn Quả.

Các đối tượng bị cáo buộc đã bàn bạc, phân công nhiệm vụ, tổ chức trộm chó tại nhiều địa bàn rồi đưa về nơi tập kết để sơ chế, bán lấy tiền chia nhau.

Trong đó, Liêm điều khiển ô tô chở các đối tượng đi tìm chó; Trí sử dụng thiết bị kích điện tự chế để bắt trộm; Nhi thu gom chó đưa lên xe. Số chó sau đó được chuyển về nơi ở của Long để sơ chế và tiêu thụ. Long phụ trách thu gom, phân loại, tìm đầu ra và chia tiền theo khối lượng chó giao về. Hiệp và Quả biết số chó có nguồn gốc từ trộm cắp nhưng vẫn tham gia sơ chế, giúp sức tiêu thụ.

Chỉ trong khoảng thời gian từ đêm 7/10 đến sáng 8/10, nhóm này bị xác định đã trộm 21 con chó tại các xã Nghĩa Thành, Ngãi Giao, Kim Long và khu vực lân cận, với tổng khối lượng hơn 300kg, trị giá ước tính từ 19 đến hơn 20 triệu đồng.

Ngày 9/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can trên về tội “Trộm cắp tài sản”, theo khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra xác định được chủ sở hữu của 4 con chó trong số tang vật thu giữ và tiếp tục xác minh các trường hợp còn lại.

Đối tượng Nguyễn Long Yến Vân (SN 1986, cư trú tại TP. Đồng Nai). (Ảnh: Công an cung cấp)

Làm rõ đường dây tiêu thụ hơn 10 tấn thịt chó

Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 10/10, cơ quan công an triệu tập Nguyễn Long Yến Vân (SN 1986, cư trú tại TP. Đồng Nai) đến làm việc. Theo lời khai ban đầu, Vân và Long chung sống như vợ chồng, cùng bàn bạc tổ chức trộm cắp chó, mèo để bán lấy tiền và phân công những người khác trực tiếp thực hiện.

Vân được xác định tham gia sơ chế, tìm kiếm khách hàng, thỏa thuận giá cả, tiếp nhận đơn hàng và quản lý tiền thu được. Thông qua các ứng dụng mạng xã hội, Vân liên hệ với những người kinh doanh thịt chó, mèo tại nhiều tỉnh, thành phố.

Sau khi thống nhất số lượng và giá bán, Vân thông báo cho Long đóng hàng, vận chuyển bằng xe khách đến các đầu mối. Tiền mua bán được chuyển vào tài khoản do Vân quản lý, sau đó phân chia cho các đối tượng liên quan.

Quá trình truy xét, công an triệu tập, làm việc với 4 người thường xuyên thu mua thịt chó từ Vân, gồm Lương Thị Thảo (SN 1994, trú tại TP. Hải Phòng), Đinh Văn Thịnh (SN 1996, trú tại tỉnh Hưng Yên), Đặng Thị Tho (SN 1988, trú tại tỉnh Ninh Bình) và Nguyễn Thị Ngọc (SN 1985, trú tại TP. Hà Nội).

Theo kết quả điều tra bước đầu, những người này kinh doanh thịt chó và nhiều lần đặt mua số lượng lớn dù hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, không có dấu kiểm dịch, có dấu vết nghi do kích điện và được bán với giá thấp hơn thị trường.

Dữ liệu giao dịch giữa 4 đầu mối với Vân thể hiện tổng số tiền chuyển khoản hơn 860 triệu đồng, tương ứng khối lượng thịt chó ước tính trên 10 tấn.

Các đối tượng khai nhận biết số thịt chó do Vân cung cấp có nguồn gốc từ trộm cắp nhưng vẫn tiếp tục thu mua để bán lại kiếm lời.

Các đối tượng trộm chó. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 18/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vân, Thảo, Thịnh, Tho và Ngọc về tội “Trộm cắp tài sản”.

Hiện cơ quan điều tra tiếp tục xác minh các vụ trộm có liên quan, làm rõ nguồn gốc tang vật, xác định các bị hại và củng cố chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân chủ động bảo vệ tài sản, đặc biệt vào ban đêm, đồng thời thông báo kịp thời cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Các cơ sở kinh doanh, thu mua, vận chuyển động vật và sản phẩm động vật cần kiểm tra nguồn gốc hàng hóa, chấp hành quy định về kiểm dịch, không thu mua hoặc tiêu thụ tài sản biết rõ do phạm tội mà có.

Triệt phá nhóm trộm chó, mở rộng điều tra đường dây tiêu thụ liên tỉnh