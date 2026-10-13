Triệt phá nhóm tội phạm chuyên đột nhập nhà cầu thủ bóng đá tại Catalonia

Theo thông báo của cảnh sát Catalonia hôm thứ Hai, lực lượng Mossos d'Esquadra đã triệt phá một nhóm tội phạm hoạt động tại Gavà, Barcelona.

Nhóm này bị cáo buộc thực hiện các vụ đột nhập nhà riêng của những người có địa vị xã hội cao, đặc biệt là các cầu thủ bóng đá, tại nhiều địa phương ở Catalonia kể từ đầu năm 2025.

Vụ việc được triển khai ngày 1/10 và bắt giữ ba nghi phạm, gồm hai người đàn ông 58 và 42 tuổi cùng một phụ nữ 46 tuổi.

Các nhà điều tra xác định nhóm này có liên quan đến ít nhất tám vụ việc xảy ra tại Castelldefels (hai vụ), El Papiol, Sant Vicenç de Montalt, Cubelles, Peralada, Sant Pere de Ribes và Agullana.

Theo tờ La Vanguardia, dẫn nguồn tin cảnh sát được hãng thông tấn EFE xác nhận, một trong những vụ việc đáng chú ý nhất là vụ đột nhập nhà riêng của Joan García, thủ môn đang khoác áo Barcelona.

Ngày 10/1, hai đối tượng đã đột nhập vào căn nhà nơi anh sinh sống cùng bạn đời tại một khu dân cư thuộc vùng Baix Llobregat, Barcelona.

Thủ môn Joan García. Ảnh: Toni Albir

Ngoài vụ việc liên quan đến Joan García, cảnh sát còn phát hiện nhóm nghi phạm từng theo dõi và chuẩn bị kế hoạch đột nhập nhà của Jules Koundé, hậu vệ người Pháp đang thi đấu cho Barcelona. Tuy nhiên, kế hoạch này cuối cùng không được thực hiện.

Theo thông tin từ cuộc điều tra, các đối tượng có tổng cộng hơn 30 tiền án, trong đó nhiều tiền án liên quan đến những hành vi phạm tội xâm phạm tài sản.

Nhóm tội phạm có thể liên quan đến nhiều vụ trộm trên khắp Tây Ban Nha

Cuộc điều tra bắt đầu sau khi cảnh sát nhận thấy nhiều vụ đột nhập tại các địa phương khác nhau ở Catalonia có phương thức gây án tương đồng. Các vụ việc đều hướng đến nhà riêng của những người có địa vị xã hội cao, cho thấy khả năng tồn tại một nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức.

Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định các nghi phạm thường xuyên di chuyển bằng xe thuê và tiến hành theo dõi mục tiêu trước khi ra tay. Chúng được cho là tìm hiểu lịch trình sinh hoạt của những nhận vật nổi tiếng, đồng thời khảo sát đặc điểm và cách bố trí nhà ở để lựa chọn thời điểm đột nhập phù hợp.

Những mối liên hệ với các vụ án khác cùng khả năng di chuyển giữa nhiều địa phương của các nghi phạm khiến cảnh sát nghi ngờ nhóm này có thể đã thực hiện thêm các vụ trộm tại những vùng khác của Tây Ban Nha.

Vì vậy, cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục nhằm xác định phạm vi hoạt động thực sự của nhóm tội phạm, đồng thời làm rõ liệu các nghi phạm có liên quan đến những vụ việc chưa được giải quyết hay không.