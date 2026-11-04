Triệt phá nhóm lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động khép kín trong biệt thự

Theo thông tin từ Công an TP. Đà Nẵng, từ những dấu hiệu nghi vấn tại một căn biệt thự thuộc khu đô thị Regal Victoria, Công an phường Điện Bàn Đông đã cung cấp thông tin để Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tiến hành kiểm tra, xác minh.

Khoảng 9 giờ 30 ngày 28.10, lực lượng Công an bất ngờ kiểm tra căn biệt thự, phát hiện 13 người nước ngoài đang cư trú, sử dụng máy tính và các thiết bị điện tử để thực hiện hoạt động có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhắm vào người dân Indonesia.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan Công an xác định Xiong Zhouhua (SN 1993, quốc tịch Trung Quốc) là đối tượng cầm đầu, trực tiếp tổ chức, điều hành hoạt động tại biệt thự. Aditya Aldi Pratama (SN 2001, quốc tịch Indonesia) giữ vai trò trưởng nhóm, quản lý và phân công công việc cho 10 người Indonesia khác. Đối tượng Huang Shuo (SN 1992, quốc tịch Trung Quốc) được thuê phụ trách nấu ăn, mua sắm nhu yếu phẩm và phục vụ sinh hoạt cho cả nhóm.

Lực lượng Công an bắt giữ Lê Văn Tuyến cùng tang vật 12kg pháo nổ. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Kết quả xác minh cho thấy, ngày 27.8, Xiong Zhouhua nhập cảnh Việt Nam từ Trung Quốc, sau đó đến Đà Nẵng tìm địa điểm tổ chức hoạt động lừa đảo qua mạng.

Đến ngày 9.9, đối tượng thuê căn biệt thự tại khu đô thị Regal Victoria, lắp đặt hệ thống Internet, trang bị 12 máy tính để bàn và 87 điện thoại di động phục vụ hoạt động phạm tội.

Thông qua các mối quan hệ, Xiong Zhouhua tuyển 11 người Indonesia sang Việt Nam làm việc, trực tiếp đón về biệt thự, bố trí ăn ở và thu giữ hộ chiếu của những người này. Đồng thời, đối tượng thuê thêm một người Trung Quốc phụ trách việc ăn uống, mua sắm nhu yếu phẩm, bảo đảm sinh hoạt cho cả nhóm.

Tổng chi phí thuê nhân sự, mua sắm thiết bị, dữ liệu khách hàng, tài khoản và duy trì hoạt động được xác định khoảng 60.000 USD.

Để tạo động lực cho các thành viên, Xiong Zhouhua đưa ra mức lương 700 USD/tháng, thưởng chuyên cần 200 USD. Tuy nhiên, các thành viên cũng phải chịu mức phạt từ 400-1.000 USD nếu không đạt doanh thu. Ngược lại, nhóm đạt doanh thu từ 10.000 USD trở lên sẽ được thưởng từ 5-13% doanh thu.

Hoạt động của nhóm được tổ chức theo mô hình khép kín, có sự phân công cụ thể từ khâu quản lý, cung cấp dữ liệu khách hàng, tiếp cận, tạo dựng lòng tin đến hướng dẫn bị hại chuyển tiền.

Hoạt động của nhóm người nước ngoài này được tổ chức theo mô hình khép kín

Để triển khai hoạt động lừa đảo, Xiong Zhouhua tìm kiếm, chỉnh sửa các kịch bản trên Telegram, sau đó cung cấp dữ liệu khách hàng và tài khoản WhatsApp cho nhóm nhân viên người Indonesia.

Từ ngày 1.10, các đối tượng được chia thành 5 nhóm, mỗi nhóm 2 người, dưới sự điều hành của trưởng nhóm Aditya Aldi Pratama.

Theo phân công, các thành viên sử dụng WhatsApp và Telegram để tiếp cận, nhắn tin làm quen, thậm chí giả danh nữ giới nhằm tạo dựng quan hệ tình cảm, xây dựng lòng tin với các bị hại.

Sau đó, chúng dụ dỗ người bị hại truy cập website, đăng ký tài khoản, nạp tiền để thực hiện các nhiệm vụ thanh toán đơn hàng trực tuyến và nhận hoa hồng. Có thành viên tiếp cận khoảng 50 khách hàng mỗi ngày nhằm tìm kiếm những người có khả năng bị dẫn dụ chuyển tiền.

Thủ đoạn của nhóm là cho bị hại nhận lại tiền gốc kèm hoa hồng sau những lần nạp tiền với số lượng nhỏ ban đầu để tạo lòng tin. Khi bị hại tiếp tục nạp số tiền lớn hơn, các đối tượng đưa ra nhiều lý do yêu cầu chuyển thêm tiền, thậm chí can thiệp hệ thống, ngăn cản việc rút tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý, để tiếp nhận và luân chuyển tiền chiếm đoạt, Xiong Zhouhua thiết lập hai nhóm Telegram riêng biệt. Một nhóm cung cấp tài khoản ngân hàng tại Indonesia để nhận tiền từ bị hại; nhóm còn lại thực hiện chuyển tiền hoàn trả nhằm tạo lòng tin.

Aditya Aldi Pratama đóng vai trò trung gian, cung cấp thông tin tài khoản cho các nhân viên, tiếp nhận chứng từ giao dịch và báo cáo trực tiếp cho đối tượng cầm đầu.

Sau khi bị hại chuyển tiền, thông tin giao dịch được đưa lên nhóm nội bộ. Những người chưa rõ danh tính sử dụng công cụ tự động trên Telegram để quy đổi tiền Rupiah sang tiền điện tử USDT.

Cuối mỗi ngày, toàn bộ số tiền thu, chi được tổng hợp, quy đổi sang USDT và chuyển về địa chỉ ví điện tử do Xiong Zhouhua cung cấp, với mức phí giao dịch bằng 3% tổng số tiền chiếm đoạt trong ngày.

Hiện Phòng CSHS Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.