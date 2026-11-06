Triệt phá nhóm 'giang hồ mạng' do 'Hiệp đen' cầm đầu

Các đối tượng bị bắt giữ tại Cơ quan Cảnh sát điều tra. Ảnh: CA

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh, xử lý các đối tượng lợi dụng không gian mạng để hoạt động vi phạm pháp luật, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh và Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự tập trung xác minh, điều tra, xử lý nhóm đối tượng “giang hồ mạng” do Nguyễn Tuấn Hiệp (tự “Hiệp đen”, sinh năm 1971) khởi xướng việc dàn dựng, đăng tải các video mang nội dung bạo lực, đánh bóng tên tuổi, tạo thanh thế trên mạng xã hội.

Đối tượng "Hiệp đen". Ảnh: CA

Kết quả điều tra xác định, Hiệp là chủ khách sạn Hồng Hạnh tại xã Hiệp Phước, TP Hồ Chí Minh. Từ năm 2017, Hiệp sử dụng tài khoản Facebook cá nhân thường xuyên đăng tải các video giao lưu, ăn uống để thu hút sự chú ý. Sau đó, Hiệp cùng những người quen bàn bạc, dàn dựng các đoạn phim ngắn về “anh em giang hồ”, đăng tải trên YouTube, Facebook và TikTok.

Nội dung các video thường thể hiện cảnh rượt đuổi, đánh nhau, sử dụng gậy, súng để giải quyết mâu thuẫn, qua đó xây dựng hình ảnh Hiệp là một “đại ca”, được các đối tượng gọi là “A2”.

Cơ quan điều tra làm rõ một video dài 39 giây do nhóm đối tượng phân vai, dàn dựng cảnh một đôi nam nữ bị đuổi đánh, sau đó gặp nhóm của Hiệp. Trong video, Hiệp cầm súng mô hình, ra hiệu cho những người đi cùng xông vào đánh, rượt đuổi nhóm còn lại. Ngày 15/6/2020, Trịnh Quốc Long (tự “Long dê”) sử dụng tài khoản TikTok cá nhân đăng tải video này, thu hút khoảng 13.300 lượt xem. Việc dàn dựng, phát tán các video nhằm tăng lượt xem, lượt thích, tương tác và khuếch đại thanh thế của Hiệp cùng các đối tượng.

Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: CA

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác định Nguyễn Tuấn Hiệp cùng Nguyễn Sơn Lâm và Nguyễn Trung Nghĩa còn có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Hiệp góp tiền cùng hai đối tượng này cho người khác vay với lãi suất từ 10%/tháng, tương đương 120%/năm trở lên.

Đáng chú ý, trong quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của Hiệp tại khách sạn Hồng Hạnh, lực lượng chức năng phát hiện trên trần phòng ngủ một khẩu súng hơi báng gỗ, được xác định là vũ khí quân dụng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Hiệp về các tội “Đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông”, “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Hai bị can Nguyễn Sơn Lâm và Nguyễn Trung Nghĩa bị khởi tố, bắt tạm giam về các tội “Đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Các bị can Trịnh Quốc Long, Nguyễn Văn Nghĩa, Lâm Duy Bảo Sơn (tự “Sơn mặt quỷ”), Nguyễn Văn Hùng, Lâm Cường, Bùi Quốc Toản, Hồ Văn Hới, Nguyễn Thị Trang, Đỗ Ngọc Toàn, Trần Ngọc Quý và Đặng Hữu Nam bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Công an TP Hồ Chí Minh khẳng định sẽ kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng mạng xã hội để cổ súy bạo lực, phô trương thanh thế “giang hồ”, đe dọa, uy hiếp người khác và thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật; đồng thời khuyến cáo người dân không cổ súy, lan truyền các nội dung độc hại trên không gian mạng, chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.