Thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ngày 29/11 cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 7 đối tượng về tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo đó, 7 bị can trong đường dây này là Nguyễn Duy Tân (SN 1995, trú tại xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh); Trương Minh Sơn (SN 1992, trú tại phường Long Khánh, TP Đồng Nai); Nguyễn Chí Thanh (SN 1988, trú tại xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh); Nguyễn Phúc Sơn (SN 1992, trú tại xã Núi Tô, tỉnh An Giang); Trần Quốc Nhật (SN 1991, trú tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa); Trần Anh Thọ (SN 1988, trú tại xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh) và L.T.T.H.

5 đối tượng bày "tiệc ma túy" tại phòng lưu trú trong một căn hộ cho thuê đã bị bắt quả tang.

Trước đó vào sáng 18/11, từ công tác trinh sát nắm tình hình đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy kết hợp nguồn tin của người dân, một tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Công an địa phương bất ngờ ập vào phòng lưu trú 304 tại căn hộ cho thuê H.P ở đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Nha Trang, bắt quả tang 5 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Cùng với việc thu giữ nhiều túi nilon nhỏ có chứa ma túy đá và một số dụng cụ sử dụng ma túy, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Khánh Hòa tập trung đấu tranh khai thác nóng để truy bắt các đối tượng có liên quan. Qua đó lật tẩy hành tung Trần Quốc Nhật – kẻ đã cung cấp “hàng” cho nhóm đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Khám xét tạm trú của đối tượng này tại căn hộ cho thuê Đ.C ở đường Lê Hồng Phong, phường Nha Trang, lực lượng Công an thu giữ một số túi nilon chứa ma túy và dụng cụ chia tách ma túy nhỏ lẻ để bán.

Đấu tranh mở rộng, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục truy nóng đối tượng có tên L.T.T.H, đang lưu trú tại một khách sạn trên đường Hồng Bàng, phường Nha Trang. Khám xét nơi tạm trú của H, lực lượng Công an thu giữ 7 túi nilon chứa tinh thể ma túy, 189 viên nén màu xanh và màu cam nghi vấn là ma túy tổng hợp.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, các đối tượng nêu trên đã chọn phòng lưu trú tại các khách sạn, căn hộ cho thuê để làm nơi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Để né tránh tầm kiểm soát của các cơ quan chức năng, nhóm này thường xuyên thay đổi nơi thuê phòng lưu trú và tạo vỏ bọc như những du khách đi tham quan du lịch, trải nghiệm. Thế nhưng hành vi phạm tội của các đối tượng đã bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an phường Nha Trang lật tẩy, đấu tranh triệt xóa.