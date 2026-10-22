Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng với gần 15.000 hợp đồng tại 4 thành phố

Cục Cảnh sát hình sự cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân, đơn vị phát hiện nhóm đối tượng do Trần Văn Công (SN 1991), trú tại phường An Phong, TP Hải Phòng, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ TC79, cầm đầu. Công ty có trụ sở tại thôn Dụ Nghĩa, phường An Phong, TP Hải Phòng. Nhóm đối tượng này lợi dụng không gian mạng để hoạt động cho vay lãi nặng tại Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh và TP Hồ Chí Minh.

Đối tượng Trần Văn Công, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ TC79.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, ngày 9/10, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an 4 địa phương gồm: Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh và TP Hồ Chí Minh, triển khai 18 tổ công tác với 150 CBCS, đồng loạt triệu tập 26 đối tượng, khám xét khẩn cấp 9 địa điểm là trụ sở đăng ký kinh doanh, chi nhánh và cửa hàng của Công ty TNHH Dịch vụ TC79. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 2 ô tô, gần 300 điện thoại di động, máy tính các loại cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ ngày 17/7/2024 đến ngày 9/10/2026, nhóm đối tượng do Trần Văn Công cầm đầu đã lập 14.844 hợp đồng vay, giải ngân gần 100 tỷ đồng và thu trên 23 tỷ đồng tiền lãi từ các hợp đồng đã tất toán. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Cục Cảnh sát hình sự khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với tội phạm, tránh xa hoạt động “tín dụng đen” để bảo vệ bản thân và gia đình. Người dân tuyệt đối không đăng nhập tài khoản iCloud của người lạ vào thiết bị của mình, không cung cấp mật khẩu hoặc quyền quản lý Apple ID cho bất kỳ ai.

Khi có nhu cầu vay vốn, người dân nên lựa chọn các ngân hàng, công ty tài chính được Nhà nước cấp phép hoặc các chương trình hỗ trợ vốn chính thống tại địa phương. Khi phát hiện các đối tượng có dấu hiệu cho vay biến tướng qua iCloud hoặc bị đe dọa tống tiền, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.