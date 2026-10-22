Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng núp bóng cho thuê vàng

Ngày 22-10, Công an TPHCM cho biết Phòng Cảnh sát hình sự và Công an các đơn vị, địa phương đã đồng loạt kiểm tra 8 địa điểm nghi vấn, triệt xóa nhiều đường dây cho vay lãi nặng núp bóng các doanh nghiệp, chi nhánh, hộ kinh doanh dịch vụ "cho thuê vàng" trên địa bàn.

Công an TPHCM khởi tố nhiều người liên quan để điều tra. Ảnh: CATP

Theo Công an TPHCM, thời gian qua, lực lượng Công an phát hiện các đối tượng thuê địa điểm, treo biển hiệu, trưng bày vàng, trang sức và quảng cáo trên mạng xã hội về dịch vụ "cho thuê vàng nhanh", "cho thuê vàng trả góp".

Khách vay phải cung cấp căn cước, VNeID, sao kê tài khoản để thẩm định. Sau đó, số tiền vay được quy đổi thành vàng rồi ký "hợp đồng cho thuê tài sản". Người vay nhận vàng bán lấy tiền, phải trả lãi theo ngày và hoàn trả vàng hoặc tiền tương ứng khi đến hạn.

Để che giấu lãi suất, các đối tượng biến tướng tiền lãi thành "phí thuê vàng", "phí hồ sơ", "phí dịch vụ", "phí gia hạn", thậm chí lập hợp đồng giả cách cho thuê vàng kèm váy dự tiệc với giá cao. Có trường hợp lãi suất lên đến hơn 500%/năm.

Tang vật phục vụ lừa đảo. Ảnh: CATP

Cụ thể như nhóm đối tượng dùng vỏ bọc hộ kinh doanh Đ.P. Gold (phường Tân Bình, TPHCM) và T.V. Gold (phường Long Thành, tỉnh Đồng Nai) cho 146 người vay qua 206 hợp đồng với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4,18 tỷ đồng (lãi suất từ 292% đến 544,78%/năm)

Đến nay, Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 36 đối tượng liên quan. Cơ quan Công an tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và các đường dây liên quan.