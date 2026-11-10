Triệt phá nhiều chuyên án lớn, Công an TP Đồng Nai nhận khen thưởng đột xuất

Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út tặng thưởng cho các đơn vị, cá nhân.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út đã trao thưởng đột xuất 30 triệu đồng cho 1 tập thể, 10 triệu đồng cho 11 tập thể và 5 triệu đồng cho 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triệt phá đường dây ma tuý đặc biệt lớn trên địa bàn thành phố. Trao thưởng 20 triệu đồng đối với 3 tập thể, 10 triệu đồng đối với 3 tập thể, 5 triệu đồng đối với 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố từ ngày 1/7 đến ngày 30/9/2026. Trao thưởng 30 triệu đồng cho 1 tập thể, 20 triệu đồng cho 2 tập thể, 5 triệu đồng cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát hiện, triệt phá nhóm đối tượng “giang hồ mạng” do Đào Ngọc Giàu cầm đầu.

Đây là những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm.

Đây là những tập thể, cá nhân đã tham gia các chuyên án lớn, liên tiếp triệt phá các băng nhóm tội phạm hoạt động theo phương thức “giang hồ mạng”; triệt phá đường dây mua bán trái phép 20kg ma túy; đường dây sản xuất, mua bán thực phẩm giả với số lượng lớn; đường dây mua bán trái phép hoá đơn với quy mô hơn 20 ngàn tỷ đồng. Những thành tích trên tiếp tục góp phần giữ vững tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út biểu dương thành tích xuất sắc của tập thể, cá nhân.

Biểu dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các chuyên án, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út đề nghị Công an TP Đồng Nai tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, tập trung bảo đảm an ninh trật tự, trấn áp các loại tội phạm dịp cuối năm 2026. Công an TP Đồng Nai cần tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt, nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm; kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng về an ninh, trật tự.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải - Giám đốc Công an TP Đồng Nai tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Đồng Nai, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải - Giám đốc Công an thành phố nhấn mạnh, Công an thành phố sẽ xây dựng kế hoạch tiếp tục bảo đảm an ninh trật tự các dịp lễ, tết cuối năm. Đồng thời mong muốn UBND thành phố quan tâm, tạo điều kiện để lực lượng Công an tiến lên chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải - Giám đốc Công anTP Đồng Nai trao thưởng cho các cá nhân, tập thể.