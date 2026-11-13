Triệt phá mạng lưới buôn lậu cocaine xuyên quốc gia tại châu Âu

Với sự hỗ trợ của Cơ quan Hợp tác tư pháp Liên minh châu Âu (Eurojust), đội điều tra chung quốc tế đã tiến hành khoảng 100 cuộc khám xét từ sáng đến đêm 10/11, bắt giữ tổng cộng 44 đối tượng.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, kết quả điều tra ban đầu cho thấy mạng lưới tội phạm này chủ yếu hoạt động tại Thụy Sĩ, sử dụng nhiều công ty bình phong đăng ký tại Thụy Sĩ và Hà Lan để tổ chức vận chuyển cocaine. Các doanh nghiệp này hoạt động dưới vỏ bọc kinh doanh, nhập khẩu hàng hóa hợp pháp nhằm che giấu ma túy trong các lô hàng đưa vào châu Âu. Theo Eurojust, trong số những người bị bắt giữ có 41 đối tượng tại Thụy Sĩ và 3 đối tượng tại các quốc gia khác.

Trong giai đoạn từ năm 2019 đến tháng 8/2026, các đối tượng bị cáo buộc đã vận chuyển nhiều tấn cocaine qua các cảng biển châu Âu. Riêng mùa Hè năm nay, nhà chức trách đã thu giữ hơn 750 kg cocaine tại thành phố cảng Antwerpen của Bỉ. Theo thống kê của Eurojust, ngoài số tiền mặt hơn 2,3 triệu franc Thụy Sĩ (hơn 2,7 triệu USD) và 50.000 franc tiền điện tử bị thu giữ, lực lượng chức năng còn phát hiện 15 khẩu súng trong quá trình truy quét.

Phát biểu ngày 12/11 tại La Haye (Hà Lan), ông Lukáš Starý, đại diện CH Séc tại Eurojust, cho biết CH Séc không ghi nhận trường hợp bắt giữ nào trong chiến dịch, song đây lại là nơi khởi nguồn cuộc điều tra. Những dấu hiệu bất thường trong các lô hàng chuối nhập khẩu từ Mỹ Latinh đã thu hút sự chú ý của lực lượng chức năng, mở đầu quá trình điều tra mạng lưới tội phạm.

Những dấu hiệu này được lực lượng hải quan tại vùng Ústí nad Labem, miền Bắc CH Séc, phát hiện. Những chuyến hàng quy mô lớn cùng các giao dịch đáng ngờ đã giúp cơ quan chức năng lần ra dấu vết của mạng lưới tội phạm và mở rộng điều tra xuyên quốc gia. Theo ông Starý, hai nghi phạm là anh em có nguồn gốc Thổ Nhĩ Kỳ từng hoạt động tại CH Séc đã bị bắt giữ tại Hy Lạp và Ba Lan. Cơ quan chức năng sẽ xem xét việc dẫn độ hai đối tượng này sang Thụy Sĩ để phục vụ quá trình truy tố.

Chiến dịch là kết quả phối hợp giữa các cơ quan thực thi pháp luật châu Âu trong đấu tranh với hoạt động buôn bán ma túy xuyên quốc gia.