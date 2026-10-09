Triệt phá kho 'bóng cười' tại Hà Nội, tạm giữ nhóm đối tượng liên quan

Ngày 9/10, Công an TP Cần Thơ cho biết, liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng do người Việt Nam thực hiện tại Campuchia, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 24 bị can và xác định 4 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 26,5 tỉ đồng.