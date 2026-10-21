Triệt phá hang ổ tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia

Chiều 21/10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố 84 bị can liên quan đến đường dây tội phạm công nghệ cao hoạt động xuyên quốc gia với quy mô đặc biệt phức tạp.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhóm người nước ngoài mang nhiều quốc tịch thuê trọn gói khách sạn Văn Hoa (phường Nghi Sơn) để lưu trú. Nhóm này sinh hoạt khép kín, bố trí bảo vệ canh gác nghiêm ngặt và hạn chế tối đa sự tiếp cận của người lạ.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng làm rõ các đối tượng (nhiều người từng ở Lào, Campuchia) mang theo lượng lớn máy tính, thiết bị viễn thông cũ khi nhập cảnh vào Việt Nam nhằm lập "căn cứ" lừa đảo trên không gian mạng.

Với quy mô tổ chức hơn 100 đối tượng vận hành dưới sự điều hành trực tiếp của Zhao Xuefeng (SN 1987, quốc tịch Trung Quốc), tổ chức này phân công nhiệm vụ chặt chẽ từ thực hiện kịch bản lừa đảo đến quản lý thiết bị, nhân sự, tài chính, hậu cần và phiên dịch. Công an tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo Bộ Công an, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Cục An ninh mạng xác lập chuyên án đấu tranh.

Ngày 17/10, ban chuyên án trực tiếp chỉ đạo lực lượng đồng loạt ra quân phá án, bắt giữ tổng cộng 118 đối tượng (113 người nước ngoài và 5 người Việt Nam), thu giữ toàn bộ phương tiện điện tử phục vụ hành vi phạm tội. Trong số đối tượng người nước ngoài, có 18 trường hợp nhập cảnh trái phép và 1 đối tượng đang bị truy nã quốc tế.

Đến ngày 20/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 84 bị can về các tội danh quy định tại Điều 290 (Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản) và Điều 348 (Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép) Bộ luật Hình sự.