Triệt phá đường dây 'vỗ béo' heo bằng chất độc hại rồi bán ra thị trường thu lợi 600 tỷ đồng

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CATPHCM

Thời gian qua, các hành vi vi phạm quy định sử dụng chất cấm trong chăn nuôi thuộc nhóm Beta-agonist (phổ biến nhất là chất Salbutamol) tại các cơ sở nuôi vỗ béo có một số diễn biến phức tạp. Chất cấm salbutamol trong thực phẩm thịt sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng thông qua dây chuyền thực phẩm, gây ra các triệu chứng rối loạn nhịp tim, tăng huyết áp, co thắt phế quản, phù nề, run cơ, liệt cơ, choáng váng.

Đây là vấn đề đặc biệt nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân và tác động đến hiệu lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thú y và an toàn thực phẩm.

Cơ quan chức năng tiêu huỷ số lượng lớn heo nuôi bằng chất độc hại. Ảnh: CATPHCM

Thực hiện mệnh lệnh của đồng chí Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh và chỉ đạo quyết liệt của đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố; Phòng Cảnh sát kinh tế đã chủ động xây dựng kế hoạch, chuyên đề để đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, trong giết mổ động vật nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố, bảo vệ sức khỏe Nhân dân; trong đó chú trọng phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ngành chuyên môn Thành phố trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý.

Thực hiện Kế hoạch, Phòng Cảnh sát kinh tế đã chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố, các Phòng nghiệp vụ thuộc Công an Thành phố và Công an cấp xã tập trung rà soát, đấu tranh, xử lý đối với các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm; các cá nhân, tổ chức thường xuyên vận chuyển động vật đến giết mổ tại các cơ sở giết mổ, có nguy cơ sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, động vật bệnh - chết… Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y và các cơ sở, trang trại chăn nuôi đang hoạt động trên địa bàn Thành phố.

Qua công tác nắm tình hình, cùng sự phối hợp chặt chẽ của Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện đường dây nuôi nhốt, tiêu thụ heo sử dụng chất cấm trong chăn nuôi với quy mô đặc biệt lớn, liên quan nhiều cơ sở, đối tượng, hoạt động ở nhiều tỉnh, thành, trong đó các đối tượng lấy Thành phố Hồ Chí Minh là địa bàn tiêu thụ. Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an Thành phố, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh làm rõ.

Chuồng nuôi heo sử dụng chất cấm.

Hình ảnh các đối tượng nuôi heo bằng chất cấm và chở đi tiêu thụ ngoài thị trường.

Cuối tháng 7 năm 2026, Công an Thành phố phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố tiến hành kiểm tra 3 phương tiện xe ô tô tải biển số: 60K-955.48, 64H-051.07, 60K- 548.15 có chủ hàng là Nguyễn Văn Hiệu (phường Long Bình, Thành phố Đồng Nai) và Phạm Văn Hùng (sinh năm: 1976, phường Long Hưng, TP. Đồng Nai), phát hiện vận chuyển 280 con heo thịt dương tính với chất cấm Salbutamol, trong đó có 80 con heo thịt dương tính thêm với vi rút dịch tả heo Châu Phi.

Mở rộng điều tra vụ án Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt khám xét khẩn cấp tại 14 địa điểm là các trang trại, nơi ở của các đối tượng tại thành phố Đồng Nai có liên quan đến sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

Qua đó phát hiện tại cơ sở thu gom Lan Hương, phường Trị An; trại chăn nuôi Ngô Thị Lan Hương 1, phường Trị An; trại chăn nuôi Nguyễn Văn Huy, phường Dầu Giây; Trại chăn nuôi Nguyễn Huỳnh Thạch Thảo, phường Dầu Giây; Trại chăn nuôi Võ Văn Huỳnh, xã Hưng Thịnh; Trại chăn nuôi Nguyễn Văn Hải, xã Hưng Thịnh; Trại chăn nuôi Trần Hữu Dũng, xã Bàu Hàm đang nuôi nhốt 3.909 con heo trọng lượng hơn 500 tấn dương tính với chất cấm Sabultamol.

Số heo này đã được các cơ quan chức năng xử lý, tiêu hủy sau khi phát hiện.

Hé lộ nguồn gốc chất cấm và thủ đoạn nuôi heo vỗ béo tại các trang trại, cơ sở chăn nuôi

Chất Salbutamol được quy định tại Phụ lục V, Danh mục hoá chất, sản phẩm sinh học, vi sinh vật cấm sử dụng trong thức ăn chăn nuôi ban hành kèm theo Thông tư số 21/2019/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nguồn gốc số chất salbutamol trong vụ án do Nguyễn Thị Trinh Nữ (sinh năm: 1989, trú tại Ấp Phú Lợi, xã Tân Xuân, tỉnh Vĩnh Long) cung cấp. Khoảng giữa năm 2025, Nữ giới thiệu loại cám có tác dụng làm heo đẹp hơn, thịt heo săn chắc, tạo nạc nhiều hơn được lấy từ Thái Lan, Campuchia với giá 375.000 đồng/kg, từ đây Nữ bán cho các đối tượng loại này với số lượng lớn để về chăn nuôi heo vỗ béo tại các trang trại.

Chất tạo nạc sẽ được phối trộn với thức ăn chăn nuôi theo tỷ lệ 100 gram chất tạo nạc (salbutamol) trộn cùng 300kg cám, sử dụng một lần cho 100 con heo ăn.

Trung bình, mỗi đợt nuôi heo vỗ 100 con heo sẽ sử dụng hết khoảng 3kg chất tạo nạc. Các hộ chăn nuôi heo sẽ mua các lô hàng là heo hơi (heo thịt) có khối lượng trung bình 100 kg-110 kg để nuôi đến khoảng 130-140 kg trong khoảng 30 ngày sau đó bán ra thị trường để kiếm lời. Để che giấu hành vi phạm tội của bản thân, trước khi xuất bán heo ra thị trường đến các lò mổ để giết thịt, các đối tượng sẽ ngưng sử dụng chất tạo nạc (Salbutamol) khoảng 10 ngày trước khi xuất bán và cho heo uống thuốc giải độc gan hoặc cho uống thuốc điện giải Bio, mục đích khi lực lượng chức năng xét nghiệm heo sẽ âm tính với chất tạo nạc (Salbutamol).

Quá trình khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thu giữ hơn 1000kg chấm cấm (Salbutamol). Số lượng chất cấm này sẽ được phối trộn thành hơn 3000 tấn thức ăn chăn nuôi để sử dụng nuôi heo vỗ béo.

Ai tiếp tay đưa heo nhiễm chất cấm ra thị trường?

Trong vụ án trên, bên cạnh các đối tượng chính, để đưa heo nhiễm chất cấm ra thị trường tiêu thụ, còn có sự giúp sức của một số đối tượng là cán bộ kiểm dịch viên động vật.

Võ Quốc Sơn là kiểm dịch viên động vật thuộc Trạm chăn nuôi thuỷ sản khu vực 2, Trung tâm kiểm dịch và chẩn đoán xét nghiệm thú y thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thuỷ sản thành phố Đồng Nai đã có hành vi nhận tiền của Nguyễn Văn Hiệu để ký xác nhận kiểm dịch, giúp Nguyễn Văn Hiệu được cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh sai quy trình.

Võ Quốc Sơn không tiến hành kiểm tra thực tế mà cấp sẵn Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh đến địa điểm lán trại chăn nuôi kèm niêm chì để Nguyễn Văn Hiệu tự tiến hành niêm phong lô hàng. Bằng thủ đoạn trên, heo nhiễm chất cấm được đưa về các lò mổ trên địa bàn các tỉnh để giết mổ, đưa ra thị trường.

Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng thủ đoạn giả mạo giấy thông tin nguồn gốc động vật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh để không cần phải có giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển động vật liên tỉnh, qua đó vận chuyển heo từ Đồng Nai lên giết mổ tại các lò mổ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Với các thủ đoạn nêu trên, mỗi ngày có hàng trăm tấn heo nhiễm chất cấm được đưa ra thị trường tiêu thụ (chợ đầu mối, chợ truyền thống, siêu thị…), điểm đến là các bếp ăn của các gia đình, trường học, nhà hàng, bếp ăn công nghiệp….ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người dân.

Kết quả đấu tranh bước đầu: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến 4 tội danh: "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm", "Buôn bán hàng cấm", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" quy định tại Điều 317, 190, 354, 364 Bộ luật Hình sự; Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bắt bị can để tạm giam đối với 9 đối tượng; cụ thể:

Khởi tố 7 bị can về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" gồm: Nguyễn Văn Hiệu (sinh năm 1985, phường Long Bình, Thành phố Đồng Nai), Nguyễn Huỳnh Thạch Thảo (sinh năm 1989; phường Dầu Giây, Thành phố Đồng Nai), Nguyễn Thị Anh (sinh năm 1985; phường Long Bình, Đồng Nai), Đồng Thị Bẩy (sinh năm1979, Thành phố Hải Phòng; nơi ở hiện nay: phường Trảng Dài, Thành phố Đồng Nai), Nguyễn Thanh Tín (sinh năm: 1981, Tỉnh Đồng Tháp; nơi ở hiện nay: phường Đông Hòa), Nguyễn Văn Huy(sinh năm 1975, phường Dầu Giây, Thành phố Đồng Nai), Phạm Văn Hùng (sinh năm: 1976; phường Long Hưng, Thành phố Đồng Nai).

Khởi tố bị can Nguyễn Thị Trinh Nữ (sinh năm: 1989, xã Tân Xuân, tỉnh Vĩnh Long) về tội "Buôn bán hàng cấm". Khởi tố 1 bị can Nguyễn Văn Hiệu về tội "Đưa hối lộ".

Khởi tố bị can Võ Quốc Sơn (sinh năm 1989; xã Tân An, Thành phố Đồng Nai) về tội "Nhận hối lộ".

Kết quả điều tra cho thấy: Từ tháng 1/2026 bằng các thủ đoạn trên, các đối tượng đã đưa hơn 10.000 tấn heo có sử dụng chất cấm tạo nạc ra thị trường tiêu thụ, ước tính giá trị trên 600 tỷ đồng, thu lợi nhiều tỷ đồng.

Số heo trên được tiêu thụ tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và một số tỉnh, thành phía Nam.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh (đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, đảm bảo làm rõ toàn bộ đường dây, các đối tượng liên quan, đối tượng tiêu thụ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, với phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", "xử lý triệt để, tận gốc".

Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo các cơ sở chăn nuôi tuyệt đối cấm sử dụng chất tạo nạc để vỗ béo heo nhằm mục đích tăng trọng, tạo nạc. Không mua, bán, sử dụng hoặc lưu giữ các loại thuốc, hóa chất, chất bổ sung không rõ nguồn gốc hoặc được quảng cáo có tác dụng "siêu nạc", "tăng trọng nhanh", "rút ngắn thời gian nuôi".

Các cơ sở giết mổ, thu mua cần kiểm soát nguồn gốc heo, tăng cường lấy mẫu giám sát tồn dư chất cấm, không đưa heo nghi sử dụng chất cấm vào giết mổ, tiêu thụ khi chưa có kết quả làm rõ nguồn gốc; mọi hành vi vi phạm, tiếp tay đều sẽ bị điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Các siêu thị, chợ đầu mối, tiểu thương không vì ham rẻ, bất chấp vì lợi nhuận mà mua bán các loại thịt heo không rõ nguồn gốc. Người tiêu dùng nên lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, mua tại cơ sở kinh doanh được kiểm soát và không ham rẻ đối với sản phẩm không xác định được nguồn gốc.