Các đối tượng trong đường dây vận chuyển trái phép vật liệu nổ qua biên giới. Ảnh: TTXVN phát

Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ thu thập, ngày 22/11, Đồn trưởng đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12 liên quan vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ xảy ra ngày 10/11/2026 tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai để điều tra theo thẩm quyền. Việc phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời đường dây và thu giữ số lượng lớn vật liệu nổ ngay từ cửa khẩu của lực lượng Bộ đội Biên phòng góp phần bảo đảm, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới, ngăn chặn nguồn vật liệu nguy hiểm thâm nhập trái phép vào Việt Nam, phòng ngừa từ sớm, từ xa các nguy cơ phát sinh tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân

Trước đó, ngày 10/11, tại luồng nhập cảnh Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai (tổ dân phố 28 Lào Cai, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai), tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai tiến hành kiểm tra Nguyễn Thị Kim Dung (sinh năm 1987, địa chỉ số 334 Vũ Trọng Phụng, tổ dân phố 3 Duyên Hải, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai), phát hiện trên người Dung đang cất giấu 5 gói nilon, bên trong chứa 4.919 viên kim loại hình trụ màu vàng đồng, dạng viên đạn. Đối tượng Dung khai nhận là đạn tạo áp.

BĐBP lấy lời khai đối tượng vận chuyển trái phép vật liệu nổ qua biên giới. Ảnh: TTXVN phát

Cùng thời điểm, tại Phú Thọ và Lào Cai, lực lượng chức năng lần lượt bắt giữ 10 đối tượng gồm: Vũ Thị Thu Hà, Hà Thị Dung, Đặng Thị Hoài, Nguyễn Thị Thắm, Trương Thị Thu Trang, Hoa Thị Quỳnh, Đặng Thị Lan, Phùng Thị Ly, Nguyễn Hữu Hùng và Lê Thanh Tùng, thu giữ thêm 26.332 viên đạn.

Kết quả giám định tất cả 31.251 viên đạn thu được đều là đạn tạo áp, mỗi viên chứa 0,2402 gram vật liệu nổ.

Tang vật thu giữ được từ việc triệt phá đường dây vận chuyển trái phép vật liệu nổ qua biên giới. Ảnh: TTXVN phát

Lực lượng Biên phòng xác định đối tượng cầm đầu đường dây là Lê Thanh Tùng (sinh năm 1996, nơi ở hiện tại: Tổ dân phố Kiến Thiết, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ). Tùng đã liên hệ với anh họ là Nguyễn Hữu Hùng (sinh năm 1983, trú tại Tổ dân phố Vân Cơ, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ) để thuê Hùng vận chuyển. Do đã có thời gian sinh sống tại Lào Cai và thường xuyên vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu, Hùng đã liên kết với nhóm của Trương Thị Thu Trang để tổ chức vận chuyển trái phép đạn tạo áp về Việt Nam. Sau khi nhập cảnh, các đối tượng mang đạn về nhà trọ của Nguyễn Thị Thắm (sinh năm 1992, thường trú tại thôn Vàng, xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai; nơi ở hiện tại là số 23 Triệu Quang Phục, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) để cất giấu. Tại đây, Trang và Hà đóng cửa, để sẵn thùng carton để các đối tượng lần lượt đặt hàng vào. Sau khi nhận đủ lô đạn, Trang đóng gói, bọc kín chống ẩm rồi gửi xe khách về cho Tùng. Hà thanh toán tiền công cho các đối tượng là 200.000 đồng/kg.

Các đối tượng điều hành toàn bộ hoạt động của đường dây qua mạng xã hội, dùng tiếng lóng, mật hiệu. Đặc biệt các đối tượng cầm đầu có sự tính toán rất kỹ lưỡng khi tuyển mộ đối tượng vận chuyển đều là nữ giới, các đối tượng chuẩn bị công cụ, phương tiện như quần tất, băng dính dùng để giấu đạn vào cơ thể nhằm trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng tại cửa khẩu...