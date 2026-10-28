Triệt phá đường dây vận chuyển trái phép hơn 700 kg trứng gà non

Qua công tác nắm tình hình, kiểm soát cửa khẩu, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai phát hiện đường dây vận chuyển trái phép thực phẩm không rõ nguồn gốc từ Trung Quốc vào Việt Nam. Theo xác minh ban đầu, đường dây có khoảng 30–50 đối tượng tham gia, hoạt động theo nhiều khâu từ vận chuyển qua cửa khẩu, tập kết, bảo quản đến phân phối hàng hóa vào nội địa.

Các đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ (ảnh: Biên phòng Lào Cai).

Các đối tượng lợi dụng danh nghĩa cư dân biên giới, hành khách du lịch, giấu hàng trong ba lô, túi xách và nhiều lần xuất nhập cảnh để đưa hàng qua cửa khẩu. Sau đó, hàng được chuyển về kho lạnh, đóng gói và gửi đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng bố trí người cảnh giới, lắp camera giám sát tại kho hàng và theo dõi các tuyến đường vận chuyển.

Hàng được chuyển về kho lạnh, đóng gói và gửi đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố (Ảnh: Biên phòng Lào Cai).

Vào 10h50 ngày 25/10/2026, tại khu vực luồng nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, thuộc tổ dân phố 28 Lào Cai, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai chủ trì, phối hợp với Hải quan cửa khẩu Lào Cai bắt giữ Nguyễn Quang Lư (sinh năm 1994) và Trần Đức Tiến (sinh năm 1982), cùng trú tại phường Lào Cai. Mỗi người đang vận chuyển 30 kg trứng gà non không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp và chưa khai báo thủ tục hải quan theo quy định. Số hàng được xác định có nguồn gốc từ Trung Quốc, đang trong tình trạng chảy nước.

Cùng thời điểm, một tổ công tác khác tiến hành khám xét khẩn cấp kho hàng tại đường Triệu Quang Phục, tổ dân phố 30 Lào Cai, phường Lào Cai, phát hiện 641 kg trứng gà non do Vàng Văn Tuấn (sinh năm 1986), trú tại thôn Cốc Chứ, xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai, bảo quản, trông giữ. Tổng số trứng gà non bị phát hiện, thu giữ tại cửa khẩu và kho hàng là 701 kg.

Bộ đội biên phòng khám xét kho chứa hàng (ảnh: Biên phòng Lào Cai).

Theo lời khai ban đầu, các đối tượng được thuê vận chuyển hàng qua cửa khẩu với tiền công khoảng 17.000 đồng/kg. Sau khi nhận hàng, người vận chuyển tự di chuyển bằng xe máy về kho tập kết. Tại đây, hàng được kiểm đếm, đóng vào thùng xốp, cấp đông bằng container lạnh loại 40 feet rồi gửi đến các đầu mối tiêu thụ trong nội địa qua xe khách liên tỉnh.

Hiện Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đang tiếp tục mở rộng xác minh, làm rõ vai trò của từng đối tượng và các mắt xích liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.