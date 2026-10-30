Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam

Trước đó, ngày 17-9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội nhận được thông tin từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an về nhóm đối tượng nghi vấn mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Lào về Việt Nam. Đơn vị khẩn trương tổ chức xác minh, xác định đối tượng nghi vấn và điểm giao nhận ma túy tại khu vực thuộc phường Xuân Phương, TP Hà Nội.

Đối tượng Phạm Tuấn Cường cùng tang vật tại cơ quan công an.

Ngày 19-9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị; Đội Kiểm soát Hải quan, Hải quan Cửa khẩu quốc tế La Lay (Chi cục Hải quan khu vực 9); Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và Công an phường Xuân Phương bắt quả tang Phạm Tuấn Cường (sinh năm 1993, trú tại ấp Long Hưng, phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long). Tang vật thu giữ khoảng 25kg ma túy đá.

Mở rộng điều tra, cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tại Lào truy bắt giữ Phan Văn Triệu (sinh năm 2001) và Nguyễn Thanh Tuấn Duy (sinh năm 1992), cùng trú tại tỉnh Vĩnh Long. Tang vật thu giữ khoảng 30kg ma túy đá.

Đối tượng Phan Văn Triệu và Nguyễn Thanh Tuấn Duy bị dẫn độ về Việt Nam để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép ma túy.

Ngày 15-10, tổ công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tại Lào và Công an TP Hà Nội đã tổ chức tiếp nhận, dẫn độ Phan Văn Triệu và Nguyễn Thanh Tuấn Duy về Việt Nam.

Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.