Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy 'khủng' xuyên quốc gia

Đây là vụ án ma túy lớn nhất về quy mô và có tính nguy hiểm nhất mà lực lượng Biên phòng Quảng Trị phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá được. Ngoài tang vật thu giữ gồm 50.600 viên ma túy tổng hợp, 1kg ma túy đá, còn có 1 khẩu súng K59 thế hệ mới do Mỹ sản xuất được đối tượng buôn ma túy sử dụng nhằm chống trả khi bị phát hiện… Đặc biệt, 5 đối tượng bị bắt giữ đã bước đầu hé lộ về những mắt xích quan trọng trong đường dây điều hành buôn bán ma túy xuyên quốc gia.

Trinh sát khống chế các đối tượng trong đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Ảnh: MH

Quật ngã đối tượng dùng súng K59 chống trả

Chỉ một thời gian ngắn sau khi hoàn thành việc đánh án, lực lượng Biên phòng Quảng Trị và các đơn vị liên quan đã tiến hành bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Ty an ninh tỉnh Salavan (Lào) và cung cấp thông tin để lực lượng chức năng nước bạn Lào tiếp tục truy xét. Vừa trở về Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh sau những ngày dài nằm bụi để phá án, thượng tá Phan Thanh Minh – Trưởng phòng Phòng chống ma túy (PCMT) và tội phạm Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã cung cấp một số thông tin nóng liên quan đến quá trình điều tra, phá án mà “từ lúc thành lập Phòng Phòng chống ma túy đến nay, đây là vụ lớn nhất, nguy hiểm nhất và thành công nhất mà chúng tôi gặt hái được” – thượng tá Minh, nói.

Manh nha từ đầu tháng 11.2017, nguồn tin từ cơ sở ngoại biên báo về hé lộ một đường dây buôn bán ma túy khủng. Ngay sau đó, Phòng PCMT và tội phạm đã tổ chức thu thập thông tin, chứng cứ và xác định đây là đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn từ Thái Lan, sang Lào rồi về Việt Nam. Trong đó, xuất hiện nhiều đối tượng người Lào, Việt Kiều và phân bố ở nhiều khu vực như Cửa khẩu Cầu Treo, Cửa khẩu La Lay… với mạng lưới chặt chẽ có phân cấp.

Từ những thông tin ban đầu khai thác được, Phòng PCMT đã tham mưu cho Bộ Chỉ huy Biên phòng Quảng Trị xác lập chuyên án 691 Lv để đấu tranh với đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy nói trên. Ngay sau khi được cấp trên phê duyệt, bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát biên phòng đã cài cắm khắp nơi và dần làm rõ phương thức vận chuyển ma túy. Giữa tháng 3.2018, Phòng PCMT Biên phòng Quảng Trị đã phối hợp với Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế LaLay, Ty an ninh tỉnh Salavan (Lào) bắt đầu triển khai phá án.

Địa điểm phá án được chọn nằm ở khu vực biên giới, cách Cửa khẩu Quốc tế La Lay khoảng 3km trên đường 15D (Cửa khẩu LaLay đi Salavan). Tại đây, các cơ quan chức năng đã bố trí lực lượng mật phục, đưa ra phương án chốt chặn đảm bảo không để đối tượng tẩu thoát. Khoảng 14h30 ngày 19.3, khi “dụ” được các đối tượng đến địa điểm nói trên để giao dịch, thì các trinh sát bất ngờ ập đến, chặn đầu chiếc xe ôtô biển số Lào. Thấy “động”, một trong 3 đối tượng đang tiến hành trao đổi ma túy rút khẩu súng K59 (súng thế hệ mới do Mỹ sản xuất) mang theo trên người lên đạn, hướng nòng súng về phía lực lượng chức năng. Nhanh như chớp, một trinh sát đặc nhiệm đá văng khẩu súng rồi quật ngã, khống chế và thu được vũ khí. Tại địa điểm này, 3 đối tượng bị sa lưới, sau đó 2 đối tượng khác trong đường dây cũng bị bắt giữ.

5 đối tượng bị bắt cùng tang vật của vụ án. Ảnh: MH

Hé lộ đường dây ma túy xuyên quốc gia

Theo thượng tá Phan Thanh Minh, lý do các lực lượng chức năng chọn mật phục ở đường 15D - gần khu vực biên giới là bởi chỉ cách đó ít cây số, có nhiều đường mòn, lối mở nên rất khó kiểm soát. “Vì vậy, chúng tôi quyết định đánh chặn từ xa để đảm bảo an toàn và thành công” – thượng tá Minh, nói.

Cũng theo thượng tá Minh, theo kế hoạch, sau khi các đối tượng trao đổi hàng hóa xong, sẽ móc nối với các đối tượng khác để đưa vào nội địa Việt Nam để qua mặt cơ quan chức năng. Tại hiện trường của vụ án này, cơ quan chức năng thu giữ tang vật gồm 50.600 viên ma túy tổng hợp, 1kg ma túy đá, 1 khẩu súng K59 với 8 viên đạn, trong đó có 1 viên đạn đã lên nòng và 2 xe ô tô. Khai thác nhanh các đối tượng bị bắt, cơ quan chức năng đã nắm thêm được thông tin về các ông “trùm lớn” nằm trong đường dây điều hành hệ thống vận chuyển, buôn bán ma túy từ Thái Lan, sang Lào rồi đến Việt Nam, đặc biệt, trong đó có liên quan đến Việt Kiều.

Hiện tại, 5 đối tượng người Lào, gồm: Tôm Păn Nha Thit (SN 1989, bản Xay Nha, huyện Cay xỏn phôm vi hẳn, tỉnh Savannakhet, Lào); Bun My Sút Tha la Si (SN 1990, trú tại bản Phôn Xay, huyện Paksê, tỉnh Chăm Pa Sắc); Seng La Mit Năm tha Vông (SN 1991; trú ở bản Na Lầu, huyện Cay xỏn phôm vi hẳn, tỉnh Savannakhet); Sut thi Đết (SN 1979, trú tại bản Lặt Ta Na Lăng Si Nứa, huyện Cay Xỏn Phôm Vi Hản, tỉnh Savannakhet); SiSaVẵn InthiThệt (SN 1980, trú tại bản Lặt Ta Na Lăng Si Tay, huyện Cay Xỏn Phôm Vi Hản, tỉnh Savannakhet) cùng tang vật của vụ án đã được bàn giao cho Ty an ninh tỉnh Salavan (Lào) tiếp tục truy xét. “Đây là những đối tượng đặc biệt nguy hiểm, trong đường dây ma túy lớn xuyên quốc gia địa bàn hoạt động từ Thái Lan sang Lào, rồi vận chuyển vào các tỉnh của Việt Nam như: Kon Tum, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị. Vì vậy, vẫn còn nhiều đối tượng liên quan và chúng tôi đang mở rộng điều tra” – thượng tá Minh, nói.

Hưng Thơ