Theo thông tin từ Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Sơn La phát hiện một số đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào địa bàn tỉnh Sơn La, sau đó đưa đến một số tỉnh, thành phố tiêu thụ. Công an tỉnh Sơn La đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Ba đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an

Sau thời gian theo dõi, trong hai ngày 11-12.11, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an các tỉnh, thành phố Hưng Yên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà Nội đồng loạt bắt giữ các đối tượng liên quan.

Tại tỉnh Hưng Yên, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Đăng Chiến (sinh năm 1991, trú xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên), thu giữ 3 kg ma túy tổng hợp.

Khám xét khẩn cấp nơi ở và phương tiện của Nguyễn Đăng Chiến, lực lượng Công an thu giữ thêm 166,5 kg ma túy, gồm ma túy đá, heroin, hồng phiến và ma túy tổng hợp dạng viên.

Ngay sau đó, tại xã Hòa Lạc, TP Hà Nội, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ hai đối tượng liên quan là Giàng A Giang (sinh năm 1998) và Giàng A Chái (sinh năm 2000), cùng trú xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La.

Tổng số tang vật thu giữ trong chuyên án là 169,5 kg ma túy các loại.

Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.