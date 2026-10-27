Triệt phá đường dây tuồn hàng tấn trứng gà non qua cửa khẩu Lào Cai

Các đối tượng vận chuyển thuê cùng tang vật bị bắt giữ. (Ảnh: THÀNH TÂM)

Sáng 25/10, tại khu vực luồng nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, tổ công tác đã bắt quả tang Nguyễn Quang Lư và Trần Đức Tiến cùng trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai đang vận chuyển tổng cộng 60kg trứng gà non lậu. Số hàng này có nguồn gốc từ Trung Quốc, không có giấy tờ hợp pháp và không khai báo thủ tục hải quan.

Cùng thời điểm trên, tại kho tập kết tại khu vực đường Triệu Quang Phục, thuộc tổ dân phố 30, phường Lào Cai, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện và thu giữ thêm 641kg trứng gà non nhập lậu bởi Vàng Văn Tuấn, trú tại xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai.

Bộ đội biên phòng khám xét kho chứa hàng. (Ảnh: THÀNH TÂM)

Các đối tượng khai nhận được đầu nậu thuê xuất cảnh sang Trung Quốc xé lẻ hàng hóa cho vào ba-lô, túi xách rồi ngụy trang bằng vật dụng cá nhân bên trên để tuồn qua cửa khẩu. Tiền công được trả khoảng 17.000 đồng/kg. Sau khi nhập cảnh thành công, nhóm cửu vạn sẽ tự chạy xe máy lòng vòng qua các khu dân cư đông đúc, liên tục thay đổi lộ trình nhằm cắt đuôi lực lượng chức năng theo dõi trước khi đưa về kho.

Sau đó các đối tượng sẽ đóng vào thùng xốp rồi đưa vào hệ thống container lạnh loại 40feet để cấp đông. Cuối cùng, số thực phẩm bẩn này được ngụy trang gửi theo các chuyến xe khách liên tỉnh để tuồn sâu vào nội địa tiêu thụ.

Hiện, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu để xử lý nghiêm trước pháp luật.