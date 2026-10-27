Triệt phá đường dây tuồn hàng tấn thực phẩm lậu xuyên biên giới

Ngày 27.10, thông tin từ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây vận chuyển trái phép hàng tấn thực phẩm bẩn từ nước ngoài vào nội địa tiêu thụ mỗi ngày.

Các đối tượng lần lượt được xác định là Nguyễn Quang Lư (SN 1994), Trần Đức Tiến (SN 1982) và Vàng Văn Tuấn (SN 1986), cùng trú tại tỉnh Lào Cai.

Các đối tượng vận chuyển thuê cùng tang vật bị bắt giữ

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình địa bàn và kiểm soát tại cửa khẩu, lực lượng biên phòng phát hiện đường dây buôn lậu thực phẩm quy mô lớn.

Cụ thể, vào 10h50 ngày 25.10, tại luồng nhập cảnh cửa khẩu Lào Cai, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Quang Lư và Trần Đức Tiến vận chuyển 60kg trứng gà non không có giấy tờ hợp pháp, không khai báo hải quan, có tình trạng chảy nước và bốc mùi.

Cùng thời điểm, một tổ công tác khác khám xét kho tập kết tại đường Triệu Quang Phục (tổ 30, phường Lào Cai) thu giữ thêm 641kg trứng gà non do Vàng Văn Tuấn bảo quản.

Lực lượng Biên phòng khám xét kho chứa hàng

Theo lời khai ban đầu, các đối tượng được thuê xuất cảnh sang nước ngoài, chia nhỏ hàng hóa, ngụy trang trong ba lô, túi xách để đưa qua cửa khẩu với tiền công khoảng 17.000 đồng/kg.

Sau khi nhập cảnh, nhóm thay đổi lộ trình đưa hàng về kho, đóng thùng xốp, bảo quản trong container lạnh rồi sau đó gửi theo xe khách liên tỉnh để vận chuyển sâu vào nội địa tiêu thụ.

Hiện lực lượng chức năng đang mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc.