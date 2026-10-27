Triệt phá đường dây tuồn hàng tấn thực phẩm lậu xuyên biên giới
Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai vừa triệt phá thành công đường dây buôn lậu thực phẩm xuyên biên giới với thủ đoạn tinh vi, thu giữ và tiêu huỷ hàng tấn trứng gà non không rõ nguồn gốc trước khi tuồn vào nội địa tiêu thụ.
Ngày 27.10, thông tin từ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây vận chuyển trái phép hàng tấn thực phẩm bẩn từ nước ngoài vào nội địa tiêu thụ mỗi ngày.
Các đối tượng lần lượt được xác định là Nguyễn Quang Lư (SN 1994), Trần Đức Tiến (SN 1982) và Vàng Văn Tuấn (SN 1986), cùng trú tại tỉnh Lào Cai.
Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình địa bàn và kiểm soát tại cửa khẩu, lực lượng biên phòng phát hiện đường dây buôn lậu thực phẩm quy mô lớn.
Cụ thể, vào 10h50 ngày 25.10, tại luồng nhập cảnh cửa khẩu Lào Cai, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Quang Lư và Trần Đức Tiến vận chuyển 60kg trứng gà non không có giấy tờ hợp pháp, không khai báo hải quan, có tình trạng chảy nước và bốc mùi.
Cùng thời điểm, một tổ công tác khác khám xét kho tập kết tại đường Triệu Quang Phục (tổ 30, phường Lào Cai) thu giữ thêm 641kg trứng gà non do Vàng Văn Tuấn bảo quản.
Theo lời khai ban đầu, các đối tượng được thuê xuất cảnh sang nước ngoài, chia nhỏ hàng hóa, ngụy trang trong ba lô, túi xách để đưa qua cửa khẩu với tiền công khoảng 17.000 đồng/kg.
Sau khi nhập cảnh, nhóm thay đổi lộ trình đưa hàng về kho, đóng thùng xốp, bảo quản trong container lạnh rồi sau đó gửi theo xe khách liên tỉnh để vận chuyển sâu vào nội địa tiêu thụ.
Hiện lực lượng chức năng đang mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/kinh-te/triet-pha-duong-day-tuon-hang-tan-thuc-pham-lau-xuyen-bien-gioi-279596.html