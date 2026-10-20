Triệt phá đường dây trốn thuế qua máy POS, giao dịch khoảng 15.000 tỷ đồng

Số máy POS và con dấu cùng các tài liệu liên quan đến chuyên án bị thu giữ.

Ngày 18-10, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt triệu tập 30 đối tượng tại Thanh Hóa và Hà Nội để phục vụ công tác điều tra hành vi trốn thuế quy mô lớn thông qua hoạt động kinh doanh máy POS dưới danh nghĩa các hộ kinh doanh trá hình.

Trước đó, trong quá trình nắm tình hình lĩnh vực tài chính, ngân hàng, Phòng An ninh kinh tế (ANKT)- Công an tỉnh Thanh Hóa, phát hiện một số đối tượng trên địa bàn sử dụng máy POS để cung cấp dịch vụ rút tiền, đáo hạn thẻ tín dụng với số lượng giao dịch lớn nhưng không đăng ký kinh doanh, không thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định.

Xác định vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, lực lượng chức năng đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án, tập trung điều tra, xử lý. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy các đối tượng lợi dụng nhu cầu rút tiền mặt và đáo hạn thẻ tín dụng của khách hàng để tổ chức hoạt động.

Sau một thời gian tích cực theo dõi, nắm tình hình, thu thập, củng cố tài liệu chứng cứ, đến ngày 14-10, Phòng ANĐT phối hợp với Phòng ANKT và các đơn vị nghiệp vụ liên quan đồng loạt triệu tập 30 đối tượng tại Thanh Hóa và Hà Nội để điều tra, làm rõ hành vi: "Trốn thuế” với số lượng rất lớn thông qua hoạt động kinh doanh máy POS dưới danh nghĩa các hộ kinh doanh trá hình.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: lợi dụng nhu cầu rút tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng của khách hàng, các đối tượng đã sử dụng thông tin hộ kinh doanh để đăng ký tài khoản ngân hàng, thuê, mượn hoặc liên kết với các đơn vị trung gian thanh toán nhằm được cấp máy POS. Sau đó, các đối tượng quảng cáo dịch vụ rút tiền, đáo hạn thẻ tín dụng trên mạng xã hội và thu phí từ 1,5% đến 2% giá trị mỗi giao dịch.

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Thanh Hóa lấy lời khai 2 đối tượng liên quan đến đường dây trốn thuế.

Khi khách hàng có nhu cầu rút tiền các đối tượng quẹt thẻ tín dụng qua máy POS (về hình thức là thanh toán cho giao dịch mua bán hàng hóa), tuy nhiên trên thực tế không phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ. Tiền giao dịch được chuyển vào tài khoản do các đối tượng quản lý, sau đó, chuyển lại cho khách hàng sau khi khấu trừ phí.

Đối với hoạt động đáo hạn thẻ tín dụng, các đối tượng chuyển tiền thanh toán dư nợ vào thẻ của khách hàng, sau đó tiếp tục thực hiện giao dịch qua máy POS để thu hồi khoản tiền đã chuyển. Bằng phương thức này, hoạt động giao dịch được thực hiện dưới hình thức thanh toán hợp pháp nhưng không phản ánh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ thực tế. Để mở rộng mạng lưới, các đối tượng còn thuê thêm máy POS, tuyển nhân viên thực hiện giao dịch và tìm kiếm khách hàng thông qua mạng xã hội hoặc các mối quan hệ cá nhân.

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận tổng giá trị giao dịch liên quan đến hoạt động trên khoảng 15.000 tỷ đồng, doanh thu gần 100 tỷ đồng. Từ hoạt động này, số tiền thuế bị trốn ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng. Trong quá trình điều tra, lực lượng Công an đã thu giữ gần 400 máy POS, khoảng 10.000 thẻ tín dụng, 95 điện thoại di động, 20 máy vi tính cùng nhiều tài liệu có liên quan để phục vụ công tác xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo cơ quan Công an, việc thực hiện các giao dịch khống dưới hình thức thanh toán hàng hóa, dịch vụ không chỉ gây nguy cơ thất thu ngân sách nhà nước mà còn làm sai lệch dữ liệu về doanh thu, ảnh hưởng đến công tác quản lý thị trường và tiềm ẩn rủi ro đối với an toàn thông tin khách hàng. Hiện, chuyên án đang được Cơ quan ANĐT- Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra mở rộng.