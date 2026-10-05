Triệt phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ hàng nghìn con mèo tại TP Hồ Chí Minh

Danh tính 12 bị can bị bắt giữ gồm: Lưu Thanh Bình (SN 1987, ngụ Cần Thơ); Võ Hoài Nam (SN 2005), Nguyễn Tuấn Anh (SN 2004), Bùi Thanh Hào (SN 2004), Lê Nguyễn Duy Anh (SN 2008), Nguyễn Hoàng Minh Hiếu (SN 2010), Lê Minh Phát (SN 2008), Nguyễn Trần Trung Hiếu (SN 2008) cùng ngụ TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Đình Huy (SN 2007, ngụ Tây Ninh); Nguyễn Gia Hân (SN 2009), Hà Tiến Đạt (SN 2009) cùng ngụ Cần Thơ và Trần Hoàng Kịp (SN 2008, ngụ Cà Mau).

Khởi tố bị can, bắt giữ 12 đối tượng trong đường dây.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 50 con mèo các loại, 2 cân Nhơn Hòa, 55 cái bẫy mèo, 14 túi chứa các loại, 13 điện thoại di động, 7 xe mô tô, 2 máy đánh lông cùng số tiền mặt 6,7 triệu đồng.

Trước đó, Công an xã Đông Thạnh phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động trộm cắp vật nuôi vào ban đêm gây bức xúc trong quần chúng nhân dân tại xã Đông Thạnh, xã Hóc Môn, phường Tân Thới Hiệp và phường An Hội Tây.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các thủ tục tố tụng đối với bị can Lưu Thanh Bình.

Công an xã Đông Thạnh đã triển khai xác minh, theo dõi, bám sát di biến động của các đối tượng và dựng lên toàn bộ đường dây tội phạm có tổ chức này, từng bước làm rõ phương thức, thủ đoạn, quy luật hoạt động và các đối tượng có liên quan.

Cụ thể, Lưu Thanh Bình đứng ra thu mua mèo sống để bán lại cho những người có nhu cầu mua làm thịt tại địa chỉ số 34/44 đường TX39, khu phố 17, phường Thới An, TP Hồ Chí Minh.

Những chiếc bẫy các đối tượng dùng để bắt trộm mèo.

Để có nguồn hàng, Bình móc nối với các đối tượng Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Đình Huy, Lê Minh Phát, Võ Hoài Nam và Hà Tiến Đạt. Nhóm này tiếp tục câu kết với các tay chân trẻ tuổi như Lê Nguyễn Duy Anh, Trần Hoàng Kịp, Nguyễn Trần Trung Hiếu, Nguyễn Gia Hân trực tiếp đi bắt trộm mèo rồi bán lại cho Bình.

Các đối tượng tự chế hoặc mua dụng cụ bẫy mèo của Lưu Thanh Bình, tổ chức thành từng nhóm nhỏ, phân chia lực lượng, địa bàn hoạt động, sử dụng phương tiện cá nhân di chuyển vào các khu dân cư có nhiều hộ dân nuôi mèo để thực hiện hành vi phạm tội.

Một số con mèo - tang vật vụ án.

Thời gian hoạt động chủ yếu từ khoảng 23h ngày hôm trước đến 4h sáng ngày hôm sau nhằm lợi dụng thời người dân nghỉ ngơi, ít có khả năng phát hiện. Khi đến khu dân cư, các đối tượng sử dụng cá biển làm mồi nhử, đặt bẫy tại trước những hộ dân có nuôi mèo. Sau khi bắt được mèo thì nhanh chóng thu gom, rời khỏi địa bàn và tập kết để bán cho Lưu Thanh Bình. Trung bình mỗi nhóm bắt được khoảng 4 đến 10 con mèo trong một đêm.

Các đối tượng khai nhận đã bắt trộm và tiêu thụ khoảng 2.700 con mèo các loại. Ngoài nguồn mèo do Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Đình Huy, Lê Minh Phát, Võ Hoài Nam, Hà Tiến Đạt và các đối tượng liên quan cung cấp, Lưu Thanh Bình còn thu mua mèo từ nhiều đối tượng khác nhằm bán lại cho người có nhu cầu, qua đó hình thành hoạt động thu mua, tập kết và tiêu thụ mèo có tính chất chuyên nghiệp.

Công an xã Đông Thạnh trao trả mèo cho chủ nhân.

Công an xã Đông Thạnh đã phối hợp xác minh, tìm chủ sở hữu, đến nay đã trao trả 13 con mèo cho 13 người dân. Số mèo còn lại được Trung tâm xã hội Havepaws hỗ trợ tiếp nhận đưa về chăm sóc, nuôi dưỡng trong thời gian tiếp tục xác minh.

Ai là nạn nhân bị mất trộm mèo trong vụ án trên, đề nghị liên hệ trực tiếp với Công an xã Đông Thạnh hoặc Trung tâm xã hội Havepaws (địa chỉ: 54 đường số 15, khu dân cư ấp 5 Phong Phú, xã Bình Hưng, TP Hồ Chí Minh) để cung cấp thông tin và làm thủ tục nhận lại tài sản.

Công an TP Hồ Chí Minh kêu gọi các đối tượng liên quan còn lại nhanh chóng ra trình diện, khai báo để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.