Triệt phá đường dây tổ chức đưa nhiều người nước ngoài xuất cảnh trái phép

Lực lượng chức năng lấy lời khai đối tượng Nguyễn Văn Sản.

Ngày 18-9, Cục Trinh sát BĐBP cho biết, vừa chủ trì, phối hợp với BĐBP và Công an các địa phương đấu tranh, triệt phá đường dây đưa 7 người mang quốc tịch Trung Quốc xuất cảnh trái phép, bắt giữ 2 đối tượng: Trần Thanh Hiếu (1984, trú xã Bình Minh, TP Đồng Nai) và Nguyễn Văn Sản (1989, trú xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình).

Theo đó, chiều 22-8-2026, tại một cửa hàng xăng dầu ở xã Đại Lãnh (tỉnh Khánh Hòa), lực lượng BĐBP phát hiện ô-tô BKS 60A-721.32 có dấu hiệu nghi hoạt động tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép nên tiến hành kiểm tra. Tuy nhiên, người điều khiển ô-tô bất ngờ tăng ga bỏ chạy. Lập tức, lực lượng chức năng tổ chức truy bắt phương tiện đang trốn chạy.

Sau một thời gian truy đuổi, đến Km295 tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang, lực lượng chức năng đã chặn bắt được chiếc ô-tô nói trên. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện là Trần Thanh Hiếu (1984, trú xã Bình Minh, TP Đồng Nai), trên xe còn có 2 người nước ngoài mang quốc tịch Trung Quốc.

Khai thác nhanh, tài xế Hiếu thừa nhận đang vận chuyển người nước ngoài để tổ chức cho họ xuất cảnh trái phép. Theo đó, ngày 21-8, Hiếu được một phụ nữ (chưa rõ nhân thân) ở Campuchia thuê chở 2 công dân Trung Quốc từ TP HCM ra ngã ba Phú Tài (phường Bắc Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) để giao cho một người khác với giá 4,5 triệu đồng.

Từ lời khai của Trần Thanh Hiếu, lực lượng BĐBP nhận thấy có dấu hiệu của một đường dây được tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép với nhiều mắt xích, trong đó các đối tượng phân công nhau đưa, đón, bố trí nơi lưu trú và tiếp tục vận chuyển người nước ngoài qua nhiều địa bàn.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Cục Trinh sát BĐBP xác định và bắt giữ một đối tượng có liên quan đến đường dây này là Nguyễn Văn Sản. Cùng thời điểm, lực lượng chức năng phát hiện 5 công dân Trung Quốc đang lưu trú tại khách sạn Hồng Trâu 1 (xã Ninh Giang, TP Hải Phòng) đều không có giấy tờ xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định. Qua đấu tranh ban đầu, các công dân Trung Quốc khai nhận được đưa đến địa điểm trên để chờ được tổ chức xuất cảnh trái phép bằng đường biển sang Trung Quốc.

Tài liệu điều tra cho thấy, trước khi xuất hiện tại Hải Phòng, 5 công dân Trung Quốc này đã được Trần Thanh Hiếu đưa từ TP HCM ra Đà Nẵng, sau đó giao cho Nguyễn Văn Sản. Nhận người từ Hiếu, Sản tiếp tục đưa 5 công dân Trung Quốc đến khách sạn Hồng Trâu 1 bố trí lưu trú, chờ thời điểm và phương tiện thích hợp để tiếp tục hành trình xuất cảnh trái phép.

Kết quả điều tra bước đầu xác định Trần Thanh Hiếu giữ vai trò đưa các công dân Trung Quốc từ khu vực phía Nam ra các tỉnh miền Trung. Đối tượng Nguyễn Văn Sản có vai trò giúp sức, bố trí nơi lưu trú và tiếp tục đưa các công dân Trung Quốc từ khu vực miền Trung ra phía Bắc để chờ tổ chức xuất cảnh trái phép.

Các công dân Trung Quốc liên quan đến chuyên án.

Việc các đối tượng lựa chọn phương thức đưa người qua nhiều địa phương cho thấy thủ đoạn nhằm che giấu hành vi, tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Các công dân Trung Quốc được vận chuyển theo từng chặng, qua nhiều người trung gian, trong đó mỗi đối tượng đảm nhiệm một công đoạn nhất định.

Hiện, Cục Trinh sát BĐBP phối hợp với Bộ đội Biên phòng các địa phương và Công an tiếp tục điều tra, làm rõ các mắt xích, vai trò, phương thức hoạt động của những người có liên quan đến đường dây tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép nói trên để xử lý theo quy định của pháp luật.