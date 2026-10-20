Triệt phá đường dây tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Lực lượng Công an thành phố Đồng Nai phát hiện người nước ngoài cư trú bất hợp pháp. (Ảnh: Công an thành phố Đồng Nai cung cấp)

Trước đó, qua kiểm tra tại các căn nhà A34, A35 trên đường D5, khu phố Vĩnh Thanh, phường Trấn Biên, lực lượng công an phát hiện 35 người nước ngoài không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp.

Tại căn hộ B1801, chung cư Topaz Twins, phường Trấn Biên, lực lượng chức năng phát hiện thêm 1 người không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp.

Kiểm tra căn nhà số A26B đường Phạm Văn Nghĩa, khu phố 15, phường Tam Hiệp, phát hiện 5 người nước ngoài khác không có hộ chiếu.

Công an thành phố Đồng Nai xác định, Nguyễn Thị Thùy Linh (sinh năm 1996, ngụ phường Trấn Biên) là đối tượng giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức nơi ở cho người nước ngoài.

Linh chung sống như vợ chồng với Li Kun (quốc tịch Trung Quốc) từ năm 2017 và có một con chung. Tháng 12/2025, Li Kun cùng Linh thuê căn hộ D6 tại khu dân cư Quang Vinh để ở.

Đầu tháng 5/2026, thông qua một tài khoản WhatsApp có tên “Co Co”, Li Kun được thuê tìm địa điểm lưu trú cho khoảng 30 người nước ngoài sang Việt Nam làm livestream bán hàng.

Sau khi thỏa thuận, Li Kun cùng Linh thuê căn nhà trên đường Võ Thị Sáu, sau đó tiếp tục thuê 3 căn nhà trên để bố trí chỗ ở cho những người nước ngoài ở.

Theo kết quả điều tra, Linh trực tiếp đứng tên ký hợp đồng thuê nhà, nhận tiền thuê do Li Kun và các đối tượng người nước ngoài chuyển, đồng thời thuê người sửa chữa, mua sắm vật dụng sinh hoạt để phục vụ việc lưu trú của người nước ngoài.

Đối với căn hộ A26B, lực lượng chức năng xác định Go Qing (quốc tịch Trung Quốc) nhờ Linh giới thiệu thuê căn hộ từ tháng 4/2026 để bố trí cho nhiều người nước ngoài ở bất hợp pháp.

Các đối tượng bị bắt quả tang đang đánh bạc. (Ảnh: Công an thành phố Đồng Nai cung cấp)

Linh còn đứng tên thuê căn hộ B1801 cho Zhao Hong (quốc tịch Trung Quốc) đưa 3 người nước ngoài vào ở. Trong số này có 2 người nhập cảnh hợp pháp nhưng không được khai báo tạm trú và 1 người không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp. Đến ngày 23/6, Zhao Hong xuất cảnh, còn các đối tượng vẫn tiếp tục lưu trú trái phép tại Việt Nam.

Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Li Kun; khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Linh (đang nuôi con nhỏ) để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Liên quan đến nhóm đối tượng này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đã khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Linh để điều tra về hành vi sử dụng trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Linh được xác định rủ rê, lôi kéo một số đối tượng sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can quốc tịch Trung Quốc là Han Xu (sinh năm 1994), Lin Kang Ling (sinh năm 2004) và Song Yue Qi (sinh năm 1989) để điều tra về hành vi đánh bạc.

Trước đó, các đối tượng này đánh bài ăn tiền tại một căn nhà trên đường D5 thì bị lực lượng công an phát hiện.