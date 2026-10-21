Triệt phá đường dây tiêu thụ khoảng 400 tấn heo bệnh, thu lợi hơn 10 tỷ đồng

Ngày 21/10, Công an TP Đồng Nai cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã triệt phá thành công Chuyên án 926H, đấu tranh với đường dây vi phạm quy định về an toàn thực phẩm do Trần Văn Hùng (sinh năm 1975, ngụ khu phố Xuân Hiệp, phường Xuân Lộc, TP Đồng Nai) cầm đầu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh khởi tố bắt tạm giam các bị can.

Theo thông tin từ cơ quan công an, đầu tháng 9/2026, qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện một đường dây chuyên thu gom, vận chuyển, giết mổ heo bệnh, heo chết rồi đưa ra thị trường tiêu thụ làm thực phẩm cho người. Hoạt động này diễn ra tại phường Xuân Lộc, xã Xuân Hòa và các khu vực lân cận, với phương thức tổ chức khép kín, có sự tham gia của nhiều người.

Qua xác minh ban đầu, số heo bệnh, heo chết được các đối tượng thu mua từ nhiều nguồn khác nhau, sau đó vận chuyển về địa điểm giết mổ, pha lóc thành thịt và bán cho các đầu mối kinh doanh thực phẩm. Nhận định vụ việc có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn thực phẩm, cơ quan công an xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, làm rõ.

Ngày 5/10/2026, dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an TP Đồng Nai, Ban chuyên án huy động lực lượng đồng loạt kiểm tra 5 địa điểm liên quan đến hoạt động thu gom, giết mổ và tiêu thụ thịt heo. Các địa điểm được kiểm tra gồm điểm trung chuyển heo, cơ sở kinh doanh và nơi giết mổ của Trần Văn Hùng; cơ sở sản xuất giò chả của Phạm Thị Hân trên địa bàn phường Xuân Lộc; cùng địa điểm bán thịt heo của Nguyễn Thị Thu Phượng trước cổng Khu công nghiệp Xuân Lộc.

Tại các địa điểm này, lực lượng công an phát hiện, thu giữ khoảng 7 tấn thịt heo chết nhiễm virus dịch tả heo châu Phi cùng nhiều tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2024 đến nay, Trần Văn Hùng cùng vợ là Huỳnh Thị Hiếu Em tổ chức thu mua heo bệnh, heo chết từ các cá nhân, điểm thu gom và trạm trung chuyển.

Sau khi thu mua, số heo này được vận chuyển về khu vực giết mổ tại phường Xuân Lộc. Tại đây, các đối tượng tổ chức giết mổ, pha lóc thành nhiều loại thịt như thịt nạc, ba chỉ, thịt đùi để bán ra thị trường. Phần da, mỡ cũng được tiếp tục chế biến nhằm tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu.

Để phục vụ hoạt động thu gom, vận chuyển, Hùng thuê Trịnh Thanh Lâm (sinh năm 1987, quê An Giang) điều khiển ô tô biển số 60M-5313 của Hùng đi thu mua heo chết từ các nguồn khác nhau rồi đưa về địa điểm giết mổ. Tại đây, Hùng và Hiếu Em chỉ đạo các nhân công gồm Lê Quốc Phó (sinh năm 2000, quê An Giang), Nguyễn Thành Trung (sinh năm 2005, quê Lâm Đồng) và Nguyễn Hồng Phúc (sinh năm 2002, quê TP Đồng Nai), cả ba cùng tạm trú tại phường Xuân Lộc, thực hiện việc giết mổ, pha lóc thịt.

Đối tượng Trần Văn Hùng (mặc áo khoác vàng) cùng tang vật.

Sau khi sơ chế, Hiếu Em giao con gái là Trần Thị Cẩm Bào (sinh năm 1992, ngụ phường Xuân Lộc) liên hệ, phân phối thịt cho các đầu mối tiêu thụ. Trong đó, Nguyễn Thị Thu Phượng (sinh năm 1975, ngụ xã Xuân Hòa) mua thịt với giá từ 25.000 - 40.000 đồng/kg. Sau đó, Phượng bán trực tiếp cho người dân tại khu vực cổng Khu công nghiệp Xuân Lộc, đồng thời cung cấp thịt cho Phạm Thị Hân để sản xuất giò chả với giá từ 35.000 - 55.000 đồng/kg. Theo cơ quan điều tra, các đối tượng biết rõ nguồn gốc heo bệnh, heo chết nhưng vẫn tổ chức thu mua, giết mổ, chế biến và đưa ra thị trường làm thực phẩm cho người.

Từ kết quả đấu tranh chuyên án, cơ quan công an bước đầu xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2024 đến nay, đường dây do Trần Văn Hùng cầm đầu đã thu mua, giết mổ khoảng 400 tấn heo bệnh, heo chết để tiêu thụ ra thị trường. Tổng số tiền các đối tượng thu lợi bất chính được xác định bước đầu là hơn 10 tỷ đồng.

Tại thời điểm phá án, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 7 tấn thịt heo chết nhiễm virus dịch tả heo châu Phi. Việc số thịt này được đưa vào chuỗi tiêu thụ thực phẩm tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, đồng thời đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm soát nguồn gốc, chất lượng thực phẩm từ khâu thu gom đến chế biến, kinh doanh.

Một số tang vật cơ quan chức năng phát hiện.

Liên quan vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 9 đối tượng gồm: Trần Văn Hùng, Trịnh Thanh Lâm, Huỳnh Thị Hiếu Em, Trần Thị Cẩm Bào, Nguyễn Thị Thu Phượng, Lê Quốc Phó, Nguyễn Hồng Phúc, Nguyễn Thành Trung và Phạm Thị Hân để điều tra về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các tình tiết liên quan và xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.