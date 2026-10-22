Triệt phá đường dây tiêu thụ khoảng 400 tấn heo bệnh, heo chết, phê chuẩn khởi tố 9 bị can

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa phá thành công Chuyên án 926H triệt phá một đường dây tội phạm Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” do đối tượng Trần Văn Hùng, (SN 1975, ngụ khu phố Xuân Hiệp, phường Xuân Lộc, thành phố Đồng Nai cầm đầu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc Lệnh khởi tố bắt tạm giam các bị can. (Ảnh: Công an)

Trước đó, đầu tháng 9/2026, qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế, phát hiện một đường dây chuyên thu gom, vận chuyển, giết mổ heo bệnh chết đưa ra thị trường tiêu thụ làm thực phẩm cho người tại địa bàn phường Xuân Lộc, xã Xuân Hòa và các khu vực lân cận, có dấu hiệu tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” do đối tượng Trần Văn Hùng cầm đầu.

Nhóm của Hùng thu mua số heo bệnh chết từ nhiều nguồn khác nhau, sau đó vận chuyển, giết mổ và bán làm thực phẩm cho người, nên đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Đồng bộ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 5/10/2026 dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an TP Đồng Nai, Ban chuyên án huy động lực lượng đồng loạt kiểm tra đối với 5 địa điểm liên quan: điểm trung chuyển heo, Cơ sở kinh doanh và địa điểm giết mổ của Trần Văn Hùng, Cơ sở sản xuất giò chả của Phạm Thị Hân cùng trên địa bàn Phường Xuân Lộc và địa điểm bán thịt heo của Nguyễn Thị Thu Phượng trước cổng Khu Công nghiệp Xuân Lộc.

Tại các địa điểm trên, lực lượng Công an thu giữ khoảng 7 tấn thịt heo chết có nhiễm vi rút dịch tả heo Châu Phi và nhiều tang vật có liên quan đến hành vi phạm tội.

Đối tượng Trần Văn Hùng (áo khoác vàng) cùng tang vật. (Ảnh: Công an)

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2024, Hùng cùng vợ là Huỳnh Thị Hiếu Em tổ chức thu mua heo bệnh, heo chết từ các cá nhân, điểm thu gom và trạm trung chuyển. Số heo này được đưa về khu vực giết mổ tại phường Xuân Lộc để pha lóc thành thịt nạc, thịt ba chỉ, thịt đùi; phần da, mỡ tiếp tục được chế biến để bán.

Quá trình hoạt động, Hùng thuê Trịnh Thanh Lâm (SN 1987, quê tỉnh An Giang) làm tài xế điều khiển xe ôtô đi thu mua heo chết và vận chuyển về địa điểm giết mổ của Hùng. Hùng và Hiếu Em chỉ đạo các nhân công là Lê Quốc Phó (SN 2000, quê tỉnh An Giang), Nguyễn Thành Trung (SN 2005, quê tỉnh Lâm Đồng) và Nguyễn Hồng Phúc (SN 2002, quê tỉnh Đồng Nai) thực hiện mổ, pha lóc thành các phần thịt ba chỉ, thịt nạc, thịt đùi.

Sau đó, Hiếu Em giao cho con gái là Trần Thị Cẩm Bào (SN 1992, ngụ phường Xuân Lộc) liên hệ, bán cho Nguyễn Thị Thu Phượng, (SN 1975, ngụ xã Xuân Hòa) với giá từ 25.000 đồng đến 40.000 đồng/kg.

Thịt heo chết sau khi mua, Phượng bán trực tiếp cho người dân tại khu vực cổng khu công nghiệp Xuân Lộc và cung cấp cho Phạm Thị Hân với giá từ 35.000 đến 55.000 đồng/kg để sản xuất giò chả. Cơ quan điều tra xác định các đối tượng biết rõ nguồn gốc heo bệnh, heo chết nhưng vẫn đưa đi chế biến, tiêu thụ.

Đối tượng Trịnh Thanh Lâm cùng tang vật. (Ảnh: Công an)

Tại thời điểm phá án đã phát hiện thu giữ khoảng 7 tấn thịt heo chết có nhiễm vi rút Dịch tả heo Châu Phi.

Kết quả đấu tranh ban đầu, cơ quan Công an xác định trong khoảng thời gian từ năm 2024 đến nay các đối tượng trên đã thu mua, giết mổ khoảng 400 tấn heo bệnh chết, tiêu thụ ra thị trường làm thực phẩm cho người, thu lợi bất chính trên 10 tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 đối tượng gồm: Trần Văn Hùng, Trịnh Thanh Lâm, Huỳnh Thị Hiếu Em, Trần Thị Cẩm Bào, Nguyễn Thị Thu Phượng, Lê Quốc Phó, Nguyễn Hồng Phúc, Nguyễn Thành Trung và Phạm Thị Hân về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” tại Điều 317 Bộ luật Hình sự. Đến ngày 20/10/2026, VKSND TP Đồng Nai đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 9 bị can trên.

Đối tượng Nguyễn Thị Thu Phượng cùng tang vật. (Ảnh: Công an)

Công an TP Đồng Nai khuyến cáo các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; không vì lợi nhuận mà thực hiện hành vi gian dối, xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng.

Tang vật vụ án. (Ảnh: Công an)

Người dân cần lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, góp phần cùng lực lượng chức năng bảo đảm an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng.