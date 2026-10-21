Triệt phá đường dây tiêu thụ 400 tấn heo bệnh, thu lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng

Ngày 21/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an TP Đồng Nai thông tin triệt phá Chuyên án 926H, điều tra đường dây thu mua, giết mổ và tiêu thụ heo bệnh, heo chết do Trần Văn Hùng (SN 1975, ngụ phường Xuân Lộc, TP Đồng Nai) cầm đầu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh khởi tố bắt tạm giam các bị can. (Ảnh: Công an TP Đồng Nai)

Theo cơ quan điều tra, đầu tháng 9/2026, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện đường dây thu gom, vận chuyển, giết mổ heo bệnh, heo chết để đưa ra thị trường tiêu thụ tại phường Xuân Lộc, xã Xuân Hòa và các khu vực lân cận.

Sau khi xác lập chuyên án, ngày 5/10, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đồng Nai, Ban chuyên án đồng loạt kiểm tra 5 địa điểm liên quan, gồm điểm trung chuyển heo, cơ sở kinh doanh và điểm giết mổ của Hùng; cơ sở sản xuất giò chả của Phạm Thị Hân và điểm bán thịt heo của Nguyễn Thị Thu Phượng trước cổng Khu công nghiệp Xuân Lộc.

Tại các địa điểm này, công an thu giữ khoảng 7 tấn thịt heo chết nhiễm virus dịch tả heo châu Phi cùng nhiều tang vật liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2024 đến nay, Hùng cùng vợ là Huỳnh Thị Hiếu Em tổ chức thu mua heo bệnh, heo chết từ nhiều cá nhân, điểm thu gom và trạm trung chuyển, sau đó đưa về khu vực giết mổ tại phường Xuân Lộc để phân loại, pha lóc thành thịt nạc, ba chỉ, thịt đùi. Phần da, mỡ tiếp tục được chế biến để bán.

Tang vật liên quan đường dây tiêu thụ 400 tấn heo bệnh, thu lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng. (Ảnh: Công an TP Đồng Nai)

Hùng thuê Trịnh Thanh Lâm (SN 1987, quê An Giang) lái ô tô biển số 60M-5313 thu mua, vận chuyển heo chết về cơ sở giết mổ. Tại đây, Hùng và Hiếu Em chỉ đạo Lê Quốc Phó (SN 2000, quê An Giang), Nguyễn Thành Trung (SN 2005, quê Lâm Đồng) và Nguyễn Hồng Phúc (SN 2002, quê Đồng Nai) giết mổ, pha lóc thịt.

Sau đó, Hiếu Em giao con gái là Trần Thị Cẩm Bào (SN 1992, ngụ phường Xuân Lộc) liên hệ, bán số thịt này cho Nguyễn Thị Thu Phượng (SN 1975, ngụ xã Xuân Hòa) với giá 25.000 - 40.000 đồng/kg.

Theo cơ quan điều tra, Phượng bán thịt trực tiếp cho người dân tại khu vực cổng Khu công nghiệp Xuân Lộc, đồng thời cung cấp thịt cho Phạm Thị Hân để sản xuất giò chả với giá 35.000-55.000 đồng/kg. Các đối tượng được xác định biết rõ nguồn gốc heo bệnh, heo chết nhưng vẫn đưa vào chế biến, tiêu thụ làm thực phẩm.

Cơ quan công an xác định, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thu mua, giết mổ khoảng 400 tấn heo bệnh, heo chết, đưa ra thị trường tiêu thụ, thu lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 9 người, gồm Trần Văn Hùng, Trịnh Thanh Lâm, Huỳnh Thị Hiếu Em, Trần Thị Cẩm Bào, Nguyễn Thị Thu Phượng, Lê Quốc Phó, Nguyễn Hồng Phúc, Nguyễn Thành Trung và Phạm Thị Hân để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Hiện, cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.