Triệt phá đường dây thuốc giả quy mô lớn

Ngày 17/10, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”, liên quan đường dây do Bùi Văn Trường (SN 1972, trú tại xã Kim Thành, TP Hải Phòng) cầm đầu.

Các đối tượng trong vụ án. ẢNH: C.A

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Tân Mai phát hiện Bùi Thị Xuân (SN 1996, trú tại phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An) có dấu hiệu buôn bán thuốc giả trên không gian mạng. Thông tin, tài liệu sau đó được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục xác minh, điều tra.

Ngày 2/6, lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của Xuân, thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh thuốc điều trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng cùng 79 lọ thuốc thành phẩm. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định Xuân tham gia đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả do Bùi Văn Trường cầm đầu.

Ngày 4/6, khám xét nơi ở, nơi làm việc của Trường tại xã Kim Thành, TP Hải Phòng. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tài liệu, thiết bị và số lượng lớn thuốc thành phẩm được giới thiệu là thuốc điều trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng, bệnh dạ dày và tiêu u.

Tang vật cơ quan công an thu giữ. ẢNH: C.A

Theo kết quả điều tra, Trường trực tiếp tổ chức sản xuất thuốc giả tại nhà. Đối tượng mua thảo dược, thuốc tân dược, máy móc và dụng cụ để tự sản xuất các sản phẩm nói trên. Quá trình sản xuất không tuân thủ quy trình, không định lượng chính xác các thành phần.

Trường sử dụng hỗn hợp thuốc tân dược và dược liệu, sau đó đóng gói, dán nhãn, quảng cáo sản phẩm được bào chế 100% từ thảo dược theo “công thức gia truyền”, nhằm tạo lòng tin với người tiêu dùng.

Để mở rộng thị trường, Trường móc nối với một số người có ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOL) và quản trị viên các trang, hội nhóm để quảng cáo, phân phối sản phẩm. Sau khi nhận hàng, các đối tượng khác trong đường dây tiếp tục san chiết, đóng gói, tự đặt in nhãn riêng rồi quảng cáo, bán cho người tiêu dùng nhằm thu lợi bất chính.

Cơ quan công an xác định, từ tháng 2 đến tháng 6/2026, đường dây này đã bán thuốc điều trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng cho hàng nghìn khách hàng trên cả nước, thu lợi bất chính khoảng 5 tỷ đồng.

Khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 20.000 lọ thuốc thành phẩm, hơn 100kg nguyên liệu dùng để điều chế thuốc, 2 máy xay thuốc, 1 máy sấy công nghiệp cùng 850 triệu đồng tiền mặt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an Nghệ An khuyến cáo người dân thận trọng khi lựa chọn, sử dụng thuốc và thực phẩm chức năng, nhất là các sản phẩm được quảng cáo, rao bán trên mạng xã hội. Người dân cần kiểm tra rõ nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng sản phẩm; không tin vào những lời quảng cáo thổi phồng công dụng hoặc tự ý sử dụng thuốc khi chưa xác minh rõ ràng.