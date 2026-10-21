Triệt phá đường dây thu gom, tiêu thụ hàng trăm tấn lợn bệnh, lợn chết

Theo điều tra, đầu tháng 9-2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường phát hiện đường dây chuyên thu gom, vận chuyển, giết mổ lợn bệnh, lợn chết để bán làm thực phẩm tại phường Xuân Lộc, xã Xuân Hòa và các khu vực lân cận.

Nhóm đối tượng thu mua lợn từ nhiều nguồn, sau đó vận chuyển, giết mổ và đưa ra thị trường tiêu thụ. Cơ quan công an đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Cán bộ Công an thành phố Đồng Nai đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam các bị can. Ảnh: Công an thành phố Đồng Nai

Ngày 5-10-2026, dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai, Ban chuyên án huy động lực lượng đồng loạt kiểm tra 5 địa điểm liên quan, gồm: Điểm trung chuyển lợn, cơ sở kinh doanh và địa điểm giết mổ của Trần Văn Hùng; cơ sở sản xuất giò chả của Phạm Thị Hân trên địa bàn phường Xuân Lộc; địa điểm bán thịt lợn của Nguyễn Thị Thu Phượng trước cổng khu công nghiệp Xuân Lộc.

Tại các địa điểm kiểm tra, lực lượng công an thu giữ khoảng 7 tấn thịt lợn nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi cùng nhiều tang vật liên quan.

Đối tượng Trần Văn Hùng (mặc áo khoác màu vàng) cùng tang vật. Ảnh: Công an thành phố Đồng Nai

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2024, Hùng cùng vợ là Huỳnh Thị Hiếu Em tổ chức thu mua lợn bệnh, lợn chết từ các cá nhân, điểm thu gom và trạm trung chuyển. Số lợn này được đưa về khu vực giết mổ tại phường Xuân Lộc, sau đó bán ra thị trường hoặc cung cấp cho các cơ sở làm giò chả.

Cơ quan công an xác định, từ năm 2024 đến nay, các đối tượng đã thu mua, giết mổ khoảng 400 tấn lợn bệnh, lợn chết để tiêu thụ làm thực phẩm, thu lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng.

Công an thành phố Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Hùng cùng các đối tượng để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.