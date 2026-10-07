Triệt phá đường dây thiết bị thẩm mỹ lậu 500 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội vừa chính thức khởi tố vụ án "Buôn bán hàng cấm" đồng thời ra quyết định khởi tố 21 bị can liên quan đến đường dây buôn bán thuốc, thiết bị y tế trái phép phục vụ ngành làm đẹp.

Đường dây này được xác định do Trần Minh Đức (sinh năm 1989, trú tại phường Đại Mỗ, Hà Nội) cầm đầu, hoạt động với phương thức tinh vi, quy mô xuyên nhiều tỉnh thành.

Các bị can tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an TP. Hà Nội)

Theo tài liệu điều tra ban đầu, hoạt động của nhóm này kéo dài từ năm 2025 đến ngày 20/8/2026.

Trong khoảng thời gian này, các đối tượng đã tổ chức nhập nguồn hàng trôi nổi, sau đó tiến hành sang chiết, đóng gói và phân phối ra thị trường hàng triệu sản phẩm thuốc, thiết bị y tế dùng trong thẩm mỹ.

Qua hệ thống phân phối rộng khắp, đường dây đã thu về doanh thu khủng hơn 500 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Một phần tang vật bị thu giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, ngày 20/8, lực lượng chức năng đã huy động lực lượng tiến hành khám xét khẩn cấp đồng loạt 12 địa điểm tại Hà Nội và 1 địa điểm tại TP. Hồ Chí Minh. Tại các điểm khám xét, cơ quan công an đã thu giữ tổng cộng 122.972 sản phẩm là thiết bị y tế và dược phẩm các loại.

Danh mục hàng hóa thu giữ bao gồm nhiều chủng loại nhạy cảm thường dùng trong các cơ sở thẩm mỹ như filler, botox, meso, thuốc tê cùng nhiều sản phẩm hỗ trợ thủ thuật làm đẹp khác. Hội đồng định giá xác định riêng số tang vật bị thu giữ trong đợt cao điểm này có giá trị hơn 74 tỷ đồng.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để làm rõ vai trò, hành vi cụ thể của từng bị can cũng như các đối tượng liên quan trong đường dây.

Toàn bộ tang vật và dòng tiền liên quan sẽ tiếp tục được cơ quan chức năng xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.