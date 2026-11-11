Triệt phá đường dây thao túng tỷ số, móc nối cầu thủ để cá độ hàng tỷ đồng

Ngày 11/11, Cục Cảnh sát hình sự thông tin về kết quả điều tra đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức dàn xếp tỷ số các trận đấu thể thao. Đáng chú ý, các đối tượng đã móc nối với thành viên ban huấn luyện và một số cầu thủ Câu lạc bộ (CLB) bóng đá Long An, yêu cầu thi đấu dưới sức, dàn xếp tỷ số theo kịch bản để phục vụ hoạt động cá độ trên các trang web đánh bạc quốc tế.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm xâm phạm trật tự, an toàn xã hội nói chung, tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc nói riêng, đặc biệt là triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc, Cục Cảnh sát hình sự đã tăng cường công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản.

Cán bộ Phòng 4, Cục Cảnh sát hình sự lấy lời khai đối tượng Vũ Chí Công.

Qua đó, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ thể thao do Vũ Chí Công (tên gọi khác là Vu Chi Konh, SN 1998), quốc tịch Ucraina, trú tại TP Hồ Chí Minh, cầm đầu. Nhóm này tổ chức đánh bạc trên các trang cá độ bóng đá, tập trung vào các giải bóng đá quốc tế và các trận đấu của các CLB bóng đá thuộc Giải hạng Nhất, Giải U19 Quốc gia và Giải bóng đá Cúp Quốc gia Việt Nam.

Được sự đồng ý của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự đã giao Phòng Phòng ngừa, điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội (Phòng 4) xác lập chuyên án đấu tranh, tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu, chứng cứ nhằm nhanh chóng triệt phá đường dây, bắt giữ các đối tượng và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Vũ Chí Công (tên gọi khác là Vu Chi Konh, SN 1998), quốc tịch Ucraina cầm đầu đường dây.

Trên cơ sở tài liệu thu thập được trong quá trình đấu tranh chuyên án, sau khi báo cáo và được Thứ trưởng Nguyễn Văn Long phê duyệt kế hoạch phá án, trong các ngày 16 và 17/8, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) và Công an các địa phương đồng loạt triệu tập, khám xét khẩn cấp các đối tượng tại TP Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hưng Yên, Tây Ninh và một số tỉnh, thành phố khác.

Ngày 27/8, Cục Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi đánh bạc dưới hình thức dàn xếp tỷ số trận đấu thể thao.

Quá trình điều tra đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 21 bị can về hành vi đánh bạc; thu giữ 2 tỷ đồng, 28 điện thoại di động cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc. Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được và lời khai của các đối tượng, cơ quan chức năng xác định hành vi phạm tội của các bị can và những người liên quan.

Móc nối cầu thủ, dàn xếp tỷ số các trận đấu

Theo Cục Cảnh sát hình sự, từ năm 2024, Vũ Chí Công đã bàn bạc, thống nhất với Phạm Thành Chung thu mua các kèo cá độ những trận đấu được dàn xếp tỷ số, có tỷ lệ thắng cược cao, từ các đối tượng người nước ngoài. Sau đó, các đối tượng phân loại những kèo có thể đặt cược, thực hiện việc chuyển, nhận tiền cá cược và cùng tham gia cá độ để hưởng lợi. Công thuê nhiều người đánh cá độ cho mình, còn Chung sử dụng các tài khoản cá độ do Công giới thiệu để trực tiếp đặt cược.

Các đối tượng Lê Tuấn Anh, Lê Văn Hưng, Nguyễn Anh Tài, Nguyễn Thanh Hải và Bùi Hoàng Mỹ tại cơ quan Công an.

Để cá độ các trận đấu đã được dàn xếp tỷ số, Vũ Chí Công liên lạc, thỏa thuận với Nguyễn Đức Ninh, là đối tượng chuyên thu gom, thuê tài khoản cá độ cấp độ VIP. Theo yêu cầu của Công, Ninh tìm mối quan hệ, thuê tài khoản cá độ của Lê Tuấn Anh, Nguyễn Huy Hoàng, Vũ Tuấn Hải và nhiều đối tượng khác để thực hiện cá độ.

Đồng thời, Công thuê và trả công cho các đối tượng Võ Hoàng Minh Nhật, Nguyễn Văn Sĩ Thoại, Võ Hoàng Minh Tân để những người này sử dụng các tài khoản cá độ do Công cung cấp, đặt cược theo chỉ đạo nhằm thắng tiền từ các trang web đánh bạc trực tuyến M88, OK9, BK8, FB88… có máy chủ đặt tại nước ngoài. Ngoài ra, Vũ Chí Công còn cung cấp kèo cá độ cho Đặng Ngọc Mạnh Vũ sử dụng tài khoản cá độ để đặt cược theo thỏa thuận với Công.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, Vũ Chí Công đã chỉ đạo Hoàng Nhật Nam, thành viên ban huấn luyện CLB bóng đá Long An, và Hoàng Danh Ngọc thỏa thuận, yêu cầu các cầu thủ CLB bóng đá Long An gồm: Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Anh Tài, Lê Văn Hưng, Bùi Hoàng Mỹ thi đấu dưới sức, dàn xếp tỷ số theo đúng kịch bản Công đưa ra để Công tham gia cá độ.

Các trận đấu bị dàn xếp gồm: trận đấu giữa CLB Quy Nhơn và CLB Long An với tỷ số 4-1, thuộc Giải hạng Nhất Quốc gia, ngày 3/10/2025; trận đấu giữa CLB Nam Định và CLB Long An với tỷ số 2-0, tại Giải bóng đá Cúp Quốc gia, lúc 18h ngày 23/11/2025. Sau khi cá độ, Công chuyển tiền trả công cho Ngọc, Nam và các cầu thủ tham gia dàn xếp.

Dàn xếp cả các trận đấu bóng rổ

Ngoài việc dàn xếp tỷ số các trận đấu bóng đá nêu trên, tháng 8/2026, bị can Võ Hoàng Minh Nhật còn bàn bạc, thống nhất với Vũ Chí Công về việc Nhật đứng ra dàn xếp tỷ số một số trận đấu bóng rổ thuộc Giải bóng rổ quốc gia VBA. Trong đó có trận đấu giữa CLB Da Nang Dragons và CLB Nha Trang Dolphins. Sau khi dàn xếp, Nhật cung cấp thông tin kèo cá độ cho Công để Công tham gia đặt cược và giành tiền thắng cược.

Các đối tượng Nguyễn Huy Hoàng, Phạm Thành Chung và Nguyễn Đức Ninh .

Nhật đã gặp các cầu thủ Võ Huy Hoàn, Huỳnh Vĩnh Quang (Hoàn và Quang là cầu thủ CLB Nha Trang Dolphins mùa giải 2026), Sơn Minh Tâm, Mai Phước Thịnh, Lâm Minh Duy (Tâm, Thịnh và Duy là cầu thủ CLB Da Nang Dragons mùa giải 2026) để bàn bạc, thống nhất dàn xếp tỷ số trận đấu giữa hai CLB diễn ra ngày 15/8 nhằm phục vụ việc cá độ của Công. Nhật cùng các cầu thủ tham gia dàn xếp được trả công. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định số tiền Công sử dụng để cá độ lên đến hàng tỷ đồng.

Tăng cường giám sát, ngăn chặn tiêu cực trong thể thao

Đến nay, qua quá trình điều tra, Cục Cảnh sát hình sự đã làm rõ phương thức, thủ đoạn tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức dàn xếp tỷ số tại một số trận đấu thuộc Giải bóng đá Cúp Quốc gia, Giải hạng Nhất Quốc gia và Giải bóng rổ quốc gia.

Việc đấu tranh, xử lý vụ án góp phần xây dựng nền thể thao nước nhà, bảo đảm tính công bằng, trung thực và tinh thần thể thao cao thượng của các huấn luyện viên, vận động viên; đồng thời răn đe, xử lý nghiêm minh các đối tượng lợi dụng hoạt động thể thao để phạm tội, tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Các đối tượng Sơn Minh Tâm, Lâm Minh Duy, Mai Phước Thành và Huỳnh Vĩnh Quang.

Bên cạnh việc triệt phá, bắt giữ các đối tượng, Cục Cảnh sát hình sự cũng đã phối hợp, đề nghị Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tăng cường giám sát, ngăn chặn và xử lý các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, vi phạm quy định và đạo đức trong hoạt động bóng đá; bảo đảm tính trung thực, công bằng, minh bạch của các giải đấu, góp phần vào sự phát triển lành mạnh của bóng đá Việt Nam.

Kết quả triệt phá chuyên án, điều tra vụ án khẳng định quyết tâm đấu tranh với tội phạm của lực lượng Cảnh sát hình sự nói chung và Cục Cảnh sát hình sự nói riêng theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, mà trực tiếp là Thứ trưởng Nguyễn Văn Long.

Đồng thời, vụ án cũng là hồi chuông cảnh báo đối với các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc; là bài học sâu sắc đối với các cầu thủ bóng đá, bóng rổ và thành viên ban huấn luyện trong việc tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp, giữ gìn tinh thần thể thao cao thượng, không sa ngã, dẫn đến vi phạm pháp luật.