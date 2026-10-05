Triệt phá đường dây sử dụng chất cấm trong chăn nuôi quy mô đặc biệt lớn

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế, thời gian qua, tình trạng sử dụng nhóm chất Beta-agonist (phổ biến là Salbutamol) tại các cơ sở nuôi vỗ béo gia súc có nhiều diễn biến phức tạp. Chất này khi tồn dư trong thịt heo sẽ ngấm vào chuỗi thực phẩm, đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng, gây ra các triệu chứng nguy hiểm như rối loạn nhịp tim, tăng huyết áp, co thắt phế quản, run cơ, liệt cơ, choáng váng, đồng thời làm suy yếu hiệu lực quản lý nhà nước về thú y và an toàn thực phẩm.

Thực hiện chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị nghiệp vụ xác lập chuyên án đấu tranh.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra các xe ô tô tải, phát hiện 280 con heo thịt dương tính với chất cấm Salbutamol (trong đó có 80 con nhiễm virus dịch tả heo Châu Phi).

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây nuôi nhốt, tiêu thụ heo sử dụng chất cấm với quy mô khổng lồ, lấy TP Hồ Chí Minh làm địa bàn tiêu thụ chính. Cuối tháng 7/2026, Công an Thành phố phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố tiến hành kiểm tra 3 phương tiện xe ô tô tải biển số: 60K-955.48, 64H-051.07, 60K- 548.15, chủ hàng là Nguyễn Văn Hiệu (SN 1985, thường trú phường Long Bình, TP Đồng Nai) và Phạm Văn Hùng (SN 1976, thường trú phường Long Hưng, TP Đồng Nai), phát hiện 280 con heo thịt dương tính với chất cấm Salbutamol (trong đó có 80 con nhiễm virus dịch tả heo Châu Phi).

Mở rộng điều tra vụ án Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã đồng loạt khám xét khẩn cấp tại 14 địa điểm là các trang trại, nơi ở của các đối tượng tại TP Đồng Nai có liên quan đến sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

Hiện trường một số cơ sở thu gom và thịt heo.

Lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở thu gom Lan Hương, phường Trị An; trại chăn nuôi Ngô Thị Lan Hương 1, phường Trị An; trại chăn nuôi Nguyễn Văn Huy, phường Dầu Giây; trại chăn nuôi Nguyễn Huỳnh Thạch Thảo, phường Dầu Giây; trại chăn nuôi Võ Văn Huỳnh, xã Hưng Thịnh; trại chăn nuôi Nguyễn Văn Hải, xã Hưng Thịnh; trại chăn nuôi Trần Hữu Dũng, xã Bàu Hàm, đang nuôi nhốt 3.909 con heo trọng lượng hơn 500 tấn, dương tính với chất cấm Salbutamol. Số heo này đã được các cơ quan chức năng xử lý, tiêu hủy sau khi phát hiện.

Quá trình điều tra xác định, nguồn gốc chất Salbutamol trong vụ án do Nguyễn Thị Trinh Nữ (SN 1989, trú tại Ấp Phú Lợi, xã Tân Xuân, tỉnh Vĩnh Long) cung cấp. Từ giữa năm 2025, Nữ nhập loại "cám tạo nạc" có nguồn gốc từ Thái Lan, Campuchia với giá 375.000 đồng/kg để bán cho các chủ trại chăn nuôi.

Tang vật thu giữ.

Chất cấm này được phối trộn theo tỷ lệ 100 gram chất tạo nạc (Salbutamol) với 300kg cám cho 100 con heo ăn. Trung bình, mỗi đợt nuôi heo vỗ 100 con heo sẽ sử dụng hết khoảng 3kg chất tạo nạc.

Cán bộ chức năng lấy mẫu để xét nghiệm.

Các hộ chăn nuôi heo sẽ mua các lô hàng là heo hơi có khối lượng trung bình 100 kg - 110 kg để nuôi đến khoảng 130 - 140 kg trong khoảng 30 ngày sau đó bán ra thị trường để kiếm lời.

Để che giấu hành vi phạm tội, trước khi xuất bán heo ra thị trường đến các lò mổ để giết thịt, các đối tượng sẽ ngưng sử dụng chất tạo nạc (Salbutamol) khoảng 10 ngày trước khi xuất bán và cho heo uống thuốc giải độc gan hoặc cho uống thuốc điện giải Bio, mục đích khi lực lượng chức năng xét nghiệm heo sẽ âm tính với Salbutamol.

Tiến hành tiêu hủy tang vật.

Quá trình khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã thu giữ hơn 1.000kg chất Salbutamol. Số lượng chất cấm này sẽ được phối trộn thành hơn 3.000 tấn thức ăn chăn nuôi để sử dụng nuôi heo vỗ béo.

Đáng chú ý, đường dây này có sự tiếp tay của cán bộ kiểm dịch. Võ Quốc Sơn – kiểm dịch viên động vật thuộc Trạm Chăn nuôi thủy sản khu vực 2 (Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản TP Đồng Nai) – đã nhận tiền để cấp khống giấy chứng nhận kiểm dịch và niêm phong trái quy định cho Nguyễn Văn Hiệu. Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng giấy thông tin nguồn gốc động vật giả để vận chuyển heo bẩn từ Đồng Nai về các lò mổ tại TP Hồ Chí Minh.

Chất tạo nạc Salbutamol các đối tượng sử dụng để phối trộn với thức ăn cho heo ăn.

Với các thủ đoạn nêu trên, mỗi ngày có hàng trăm tấn heo nhiễm chất cấm được đưa ra thị trường tiêu thụ, điểm đến là các bếp ăn của các gia đình, trường học, nhà hàng, bếp ăn công nghiệp… ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người dân.

Từ tháng 1/2026 đến nay, đường dây này đã tung ra thị trường hơn 10.000 tấn heo nhiễm chất cấm, trị giá hơn 600 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Số heo trên được tiêu thụ tại TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và một số tỉnh, thành phía Nam.

Các bị can tại cơ quan điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 9 đối tượng về 4 tội danh: “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” đối với 7 bị can: Nguyễn Văn Hiệu, Nguyễn Huỳnh Thạch Thảo, Nguyễn Thị Anh, Đồng Thị Bẩy, Nguyễn Thanh Tín, Nguyễn Văn Huy và Phạm Văn Hùng; "Buôn bán hàng cấm" đối với Nguyễn Thị Trinh Nữ; "Đưa hối lộ" đối với Nguyễn Văn Hiệu; "Nhận hối lộ" đối với Võ Quốc Sơn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố bị can và bắt tạm giam 9 đối tượng về 4 tội danh.

Hiện Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xử lý triệt để tận gốc các đối tượng liên quan.