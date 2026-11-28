Tang vật liên quan đến hoạt động của đường dây được phát hiện, thu giữ. Ảnh Công an TP Đồng Nai

Ngày 28/11, Công an phường Phước Tân, TP Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế và công an các địa phương triệt phá chuyên án sản xuất, mua bán, tiêu thụ gas giả quy mô lớn, phát hiện nhiều địa điểm liên quan đến hoạt động sang chiết, kinh doanh gas trái phép.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Phước Tân phát hiện dấu hiệu bất thường trong hoạt động sang chiết, nạp và tiêu thụ gas không rõ nguồn gốc. Nhận định vụ việc có tính chất phức tạp, liên quan nhiều đối tượng và địa bàn, đơn vị đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TP Đồng Nai xin ý kiến chỉ đạo, xác lập chuyên án trinh sát bí số 1026CT để đấu tranh, làm rõ.

Ngày 14/11/2026, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Đồng Nai, Công an phường Phước Tân chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế và công an các đơn vị, địa phương đồng loạt kiểm tra nhiều địa điểm tại các phường, xã, gồm Phước Tân, Long Bình, Tân Triều, Xuân Đường, Tà Lài và một số địa bàn khác.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 6 xe ô tô tải các loại, 3 xe tải bồn chở gas LPG, hơn 1.700 bình gas, hơn 19.000 niêm màng co các loại, hơn 700 tem chống hàng giả cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán gas giả.

Phương tiện, thiết bị tại điểm chiết nạp. Ảnh Công an TP Đồng Nai

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng tháng 7/2026, Lê Quý Thượng và Lương Xuân Chiến thuê nhà kho tại khu phố 13, phường Long Bình để tổ chức bơm, sang chiết, nạp gas trái phép. Trong đó, Lê Quý Thượng giữ vai trò chủ mưu, bỏ vốn, tổ chức nguồn cung và chỉ đạo hoạt động; Lương Xuân Chiến trực tiếp quản lý, điều hành tại kho, thuê nhân công, tổ chức nhập và xuất hàng.

Các đối tượng có mối quan hệ gia đình, phân công nhiệm vụ cụ thể, khép kín từng công đoạn. Từ việc sang chiết, nạp gas, đóng niêm màng co, dán tem chống giả của nhiều thương hiệu gas được bảo hộ đến quảng cáo, vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm, tất cả nhằm hợp thức hóa gas không rõ nguồn gốc, đưa ra thị trường để thu lợi bất chính.

Riêng Lê Quý Thượng được xác định đã mua khoảng 106,7 tấn gas, trị giá khoảng 3,073 tỷ đồng. Giá trị tiêu thụ tính theo giá bán lẻ bình quân khoảng 4,801 tỷ đồng, ước tính thu lợi bất chính khoảng 1,728 tỷ đồng.

Trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, các đối tượng đã khai nhận hành vi vi phạm. Công an phường Phước Tân đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao các đối tượng cùng tang vật, tài liệu liên quan cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đồng Nai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Công an phường Phước Tân đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cung cấp nguồn gas cho Lê Quý Thượng chủ động đến trình diện, phối hợp với cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc.

Người dân khi phát hiện dấu hiệu sản xuất, sang chiết, kinh doanh, vận chuyển gas trái phép hoặc hàng hóa có dấu hiệu giả mạo cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an để xác minh, xử lý.

Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ nổ liên quan đến khí gas gây hậu quả nghiêm trọng. Đáng chú ý, ngày 13/11/2026, một vụ nổ xảy ra tại cơ sở kinh doanh gas trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, TPHCM; ngày 24/11/2026, một vụ nổ khác xảy ra tại khu vực phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội. Những sự cố này tiếp tục cảnh báo về nguy cơ cháy, nổ từ hoạt động kinh doanh, bảo quản, sang chiết và sử dụng gas không bảo đảm an toàn. Chỉ một sơ suất trong quá trình bảo quản, sang chiết, vận chuyển hoặc sử dụng gas cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Đặc biệt, các loại bình gas không rõ nguồn gốc, giả mạo nhãn hiệu, không bảo đảm chất lượng hoặc được sang chiết tại cơ sở không đủ điều kiện tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Người tiêu dùng rất khó nhận biết những rủi ro này chỉ bằng mắt thường.