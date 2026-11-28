Theo Công an phường Phước Tân, trước thực trạng nhiều vụ cháy nổ liên quan đến khí gas xảy ra tại một số địa phương đã để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, Công an phường Phước Tân đã tập trung rà soát, phát hiện dấu hiệu bất thường trong hoạt động sang chiết, nạp và tiêu thụ gas không rõ nguồn gốc tại địa phương.

Nhận định vụ việc có tính chất phức tạp, liên quan nhiều đối tượng, nhiều địa bàn, Công an phường đã kịp thời báo cáo Ban Giám đốc Công an TP Đồng Nai để huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quyết tâm đấu tranh, làm rõ, bóc gỡ toàn bộ đường dây.

Lực lượng phối hợp đồng loạt kiểm tra tại nhiều địa điểm.

Ngày 14/11, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Đồng Nai, Công an phường Phước Tân chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế và Công an các đơn vị, địa phương đồng loạt tiến hành kiểm tra nhiều địa điểm tại các xã, phường, trong đó có Phước Tân, Long Bình, Tân Triều, Xuân Đường, Tà Lài và các địa bàn khác trên TP Đồng Nai.

Qua kiểm tra, Công an phát hiện, thu giữ 6 xe ô tô tải các loại, 3 xe bồn chở gas LPG, hơn 1.700 bình gas, hơn 19.000 niêm màng co các loại, hơn 700 tem chống hàng giả cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán gas giả.

Xe bồn vận chuyển khí gas và số bình đã được sang chiết trái phép.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng tháng 7/2026, Lê Quý Thượng và Lương Xuân Chiến thuê nhà kho tại khu phố 13, phường Long Bình để tổ chức bơm, sang chiết, nạp gas trái phép. Trong đó Lê Quý Thượng giữ vai trò chủ mưu, bỏ vốn, tổ chức nguồn cung và chỉ đạo hoạt động. Đối tượng Lương Xuân Chiến trực tiếp quản lý, điều hành tại kho, thuê nhân công, tổ chức nhập và xuất hàng.

Các đối tượng trong đường dây có mối quan hệ gia đình, phân công nhiệm vụ cụ thể, khép kín từng công đoạn, từ sang chiết, nạp gas, đóng niêm màng co, tem chống giả của nhiều thương hiệu gas được pháp luật bảo hộ đến việc quảng cáo, vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm… nhằm hợp thức hóa gas không rõ nguồn gốc để đưa ra thị trường nhằm thu lợi bất chính.

Riêng Lê Quý Thượng được xác định đã mua khoảng 106,7 tấn gas, trị giá khoảng hơn 3 tỷ đồng. Giá trị tiêu thụ tính theo giá bán lẻ bình quân thu về khoảng 4,8 tỷ đồng, ước tính thu lợi bất chính khoảng hơn 1,7 tỷ đồng.

Hiện Công an phường Phước Tân đã hoàn tất hồ sơ bàn giao các đối tượng cùng tang vật, tài liệu liên quan cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đồng Nai để tiếp tục điều tra, xử lý.