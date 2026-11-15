Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép khoảng 100 tấn khí cười

Ngày 15/11, Công an TP. Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Hà Nội vừa triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép khí N2O (khí cười) hoạt động liên tỉnh Hà Nội – Bắc Ninh, bắt giữ 22 đối tượng, thu giữ hàng chục tấn khí và nguyên liệu sản xuất.

Tang vật cơ quan Công an thu giữ trong vụ án.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 22 đối tượng. Trong đó, 11 bị can bị khởi tố về tội “Sản xuất hàng cấm”, 11 bị can bị khởi tố về tội “Mua bán hàng cấm”.

Quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng thu giữ 1.311 bình khí N2O, gần 20 tấn khí đang được chứa trong các bồn tại xưởng sản xuất và 16,5 tấn tiền chất dùng để sản xuất khí N2O.

Cơ quan điều tra xác định, khoảng tháng 8/2026, Trần Văn Thịnh đứng ra thuê địa điểm, lắp đặt hệ thống máy móc tại Lô CN07, Cụm công nghiệp Lăng Cao, xã Tân Yên, TP. Bắc Ninh để tổ chức sản xuất trái phép khí N2O.

Hệ thống máy sản xuất khí cười được lắp đặt tại TP. Bắc Ninh.

Sau khi sản xuất, các đối tượng tiến hành sang chiết khí vào bình kim loại rồi phân phối cho các đầu mối tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố. Tính đến thời điểm bị phát hiện, đường dây này đã đưa ra thị trường khoảng 100 tấn khí N2O, thu lợi bất chính từ hoạt động kinh doanh hàng cấm.

Đáng chú ý, khí N2O thường được gọi là “khí cười”, được sử dụng bằng cách hít trực tiếp qua đường hô hấp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe người sử dụng. Việc triệt phá đường dây đã góp phần ngăn chặn nguồn cung khí cười trái phép với số lượng đặc biệt lớn ra thị trường.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ án.