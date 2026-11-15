Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán khoảng 100 tấn khí cười

Theo Công an thành phố Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Công an thành phố, Phòng Cảnh sát hình sự đã tổ chức đấu tranh, triệt phá ổ nhóm sản xuất, mua bán hàng cấm là khí N2O, làm rõ phương thức sản xuất, phân phối loại khí này tại nhiều địa phương.

Cận cảnh nơi sản xuất khí cười. Ảnh: TTXVN phát

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ khoảng tháng 8/2026, đối tượng Trần Văn Thịnh tổ chức lắp đặt máy móc, thuê địa điểm tại lô CN07, Cụm công nghiệp Lăng Cao, xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh để sản xuất khí N2O, sau đó bán trái phép cho các đầu mối phục vụ mục đích sử dụng qua đường hô hấp.

Sau khi sản xuất, khí N2O được các đối tượng chiết nạp vào bình kim loại, vận chuyển và phân phối cho các đầu mối tại nhiều tỉnh, thành phố. Cơ quan Công an bước đầu xác định đường dây này đã cung cấp ra thị trường khoảng 100 tấn khí N2O.

Tang vật vụ án. Ảnh: TTXVN phát

Trong quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng thu giữ 1.311 bình chứa khí N2O, gần 20 tấn khí đang lưu trữ trong các bồn chứa tại xưởng sản xuất cùng 16,5 tấn tiền chất dùng để sản xuất khí N2O.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 22 bị can và áp dụng biện pháp tạm giam. Trong số này, 11 bị can bị khởi tố về tội “Sản xuất hàng cấm”, 11 bị can bị khởi tố về tội “Mua bán hàng cấm”.

Các đối tượng liên quan vụ án. Ảnh: TTXVN phát

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan, làm rõ mạng lưới phân phối, tiêu thụ khí N2O để xử lý theo quy định của pháp luật.