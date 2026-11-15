Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 100 tấn khí cười, khởi tố 22 bị can

Ngày 15/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố 22 bị can trong đường dây sản xuất, mua bán trái phép khí N2O (khí cười).

Xưởng sản xuất và tang vật của các đối tượng. Ảnh: CACC

Trong đó, 11 bị can bị khởi tố về tội “Sản xuất hàng cấm”, 11 bị can bị khởi tố về tội “Mua bán hàng cấm”. Các bị can đều bị áp dụng biện pháp tạm giam theo quy định của pháp luật.

Quá trình điều tra xác định, ổ nhóm này đã đưa ra thị trường khoảng 100 tấn khí N2O, phục vụ mục đích sử dụng qua đường hô hấp.

Đáng chú ý, lực lượng công an đã thu giữ 1.311 bình kim loại chứa khí N2O, gần 20 tấn khí đang được lưu trữ trong các bồn chứa tại xưởng sản xuất và 16,5 tấn tiền chất dùng để sản xuất loại khí này.

Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: CACC

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 8/2026, Trần Văn Thịnh tổ chức lắp đặt hệ thống máy móc, thuê địa điểm tại Cụm công nghiệp Lăng Cao, xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh để sản xuất khí N2O trái phép.

Sau khi sản xuất, khí N2O được chiết nạp vào các bình kim loại rồi phân phối cho các đầu mối tiêu thụ, đưa ra thị trường phục vụ nhu cầu sử dụng bằng hình thức hít trực tiếp, thường được gọi là “khí cười”.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan, làm rõ toàn bộ quy mô và phương thức hoạt động của đường dây để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.