Triệt phá đường dây sản xuất hơn 24.000 tấn phân bón giả

Ngày 1/10, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo, công bố kết quả triệt phá đường dây sản xuất, mua bán phân bón giả với quy mô lớn, đưa sản phẩm đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, cuối năm 2024, qua công tác nắm tình hình, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện trên địa bàn tỉnh và các tỉnh Tây Nguyên, vùng phụ cận xuất hiện tình trạng sản xuất, mua bán phân bón giả. Các đối tượng lợi dụng nhu cầu sử dụng phân bón của người dân để thu lợi bất chính, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

Trước tình hình này, Công an tỉnh Đắk Lắk đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ đường dây.

Sau thời gian điều tra, thu thập chứng cứ, ngày 15/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng.

Khám xét tại 5 công ty, trụ sở làm việc của các đối tượng và một số đại lý ở nhiều tỉnh, thành phố, lực lượng công an thu giữ gần 627 tấn phân bón giả cùng hơn 957 tấn nguyên liệu được sử dụng để sản xuất phân bón giả.

Theo kết quả điều tra bước đầu, các đối tượng nhập khẩu phân bón có giá thành thấp từ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Úc và Hà Lan. Sau đó, đưa số hàng này về kho xưởng để thay đổi bao bì, nhãn mác và sử dụng tem nhãn phụ thể hiện sản phẩm có nguồn gốc từ Bỉ.

Với thủ đoạn này, các đối tượng đã biến những loại phân bón có giá thành thấp thành sản phẩm mang nhãn xuất xứ Bỉ để bán với giá cao hơn, hưởng khoản chênh lệch lớn.

Từ năm 2025 đến thời điểm bị bắt, đường dây này đã xuất bán hơn 24.240 tấn phân bón, mang nhãn xuất xứ Bỉ, với tổng trị giá trên 159 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong tổng số này chỉ có 461 tấn thực sự có nguồn gốc từ Bỉ. Phần lớn còn lại, hơn 23.700 tấn, không có xuất xứ từ Bỉ nhưng được các đối tượng dán tem, nhãn thể hiện nguồn gốc từ Bỉ để đưa ra thị trường. Tổng trị giá số phân bón giả này được xác định trên 154,5 tỷ đồng.

Số hàng giả được các đối tượng đưa đi tiêu thụ tại nhiều địa phương, trong đó có Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Đồng Tháp. Khoảng 200 doanh nghiệp, đại lý đã mua số phân bón này để phân phối ra thị trường. Các đối tượng thu lợi bất chính trên 60 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra đường dây, ngày 25/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm Phạm Thị Thanh Đẹp, 47 tuổi, trú tại tỉnh Tây Ninh. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ thêm 249 tấn phân bón giả.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và nguồn tiêu thụ số lượng lớn phân bón giả này.