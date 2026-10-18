Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả với số lượng lên tới 20.000 lọ

Ngày 18/10, Công an tỉnh Nghệ An thông tin, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

Theo tài liệu của cơ quan công an, qua nắm tình hình, Công an phường Tân Mai xác định đối tượng Bùi Thị Xuân (sinh năm 1996, trú tại phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An) có hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh trên không gian mạng nên chuyển thông tin, tài liệu cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An xác minh theo thẩm quyền.

Ngày 2/6/2026, sau khi có đầy đủ chứng cứ, tài liệu, cơ quan công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Bùi Thị Xuân; thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh thuốc đặc trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng cùng 79 lọ thuốc thành phẩm.

Đồng thời, cơ quan công an xác định Bùi Thị Xuân là đối tượng trực tiếp tham gia vào đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đáng chú ý, Bùi Thị Xuân chỉ là một mắt xích, trong khi đường dây này do Bùi Văn Trường (sinh năm 1972, trú tại xã Kim Thành, Tp.Hải Phòng) cầm đầu.

Bùi Văn Trường được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả quy mô lớn. Ảnh: CACC

Đến ngày 4/6/2026, Công an phường Tân Mai phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Bùi Văn Trường tại xã Kim Thành, Hải Phòng.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến việc sản xuất, mua bán thuốc đặc trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng, thuốc trị bệnh dạ dày và thuốc tiêu u cùng số lượng lớn thuốc thành phẩm.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, Bùi Văn Trường là người trực tiếp tổ chức sản xuất thuốc giả.

Theo đó, lợi dụng uy tín, danh nghĩa nghề nghiệp của bố đẻ, Bùi Văn Trường mua các loại thảo dược, thuốc tân dược cùng máy móc, thiết bị, dụng cụ về nhà để tự sản xuất sản phẩm được giới thiệu là thuốc điều trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng, bệnh dạ dày và tiêu u.

Bùi Văn Trường sử dụng hỗn hợp thuốc tân dược và dược liệu, sau đó đóng gói, dán nhãn và quảng cáo gian dối rằng sản phẩm được bào chế 100% từ thảo dược, theo "công thức gia truyền".

Để sản phẩm nhanh chóng tiếp cận khách hàng tại nhiều địa phương trên cả nước, Bùi Văn Trường cấu kết, móc nối với một số đối tượng là người có ảnh hưởng trên không gian mạng (KOL, quản trị viên các trang, hội nhóm) để xây dựng hệ thống quảng cáo và phân phối sản phẩm thuốc do chính mình sản xuất.

Sau khi nhận hàng từ Bùi Văn Trường, các đối tượng khác trong đường dây tiếp tục san chiết, đóng gói và tự đặt in tem nhãn riêng, quảng cáo rồi bán lại cho người tiêu dùng nhằm thu lợi bất chính.

Cơ quan công an xác định, từ tháng 2 đến tháng 6/2026, qua hệ thống (KOL, quản trị viên các trang, hội nhóm), Bùi Văn Trường và các đối tượng buôn bán thuốc trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng cho hàng nghìn khách hàng trên cả nước, thu lợi bất chính khoảng 5 tỷ đồng.

Khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 20.000 lọ thuốc, hơn 100 kg nguyên liệu dùng để điều chế thuốc, 2 máy xay thuốc, 1 máy sấy công nghiệp cùng 850 triệu đồng tiền mặt.

Minh Đức (T/h)