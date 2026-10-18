Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả quy mô lớn

Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Trường - đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả

Ngày 18-10, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh với quy mô lớn, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trước đó, qua nắm tình hình, Công an phường Tân Mai xác định Bùi Thị Xuân (sinh năm 1996, trú phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An) có hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh trên không gian mạng nên chuyển thông tin, tài liệu cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục xác minh theo thẩm quyền.

Sau khi có đầy đủ chứng cứ, tài liệu, cơ quan công an khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Bùi Thị Xuân; thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan hoạt động kinh doanh thuốc đặc trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng cùng 79 lọ thuốc thành phẩm.

Bùi Thị Xuân cũng được xác định là đối tượng trực tiếp tham gia vào đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước do Bùi Văn Trường (sinh năm 1972, trú tại xã Kim Thành, TP Hải Phòng) cầm đầu.

Các đối tượng trong vụ án

Khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Bùi Văn Trường tại xã Kim Thành, công an cũng phát hiện, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến việc sản xuất, mua bán thuốc đặc trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng, thuốc trị bệnh dạ dày và thuốc tiêu u cùng số lượng lớn thuốc thành phẩm.

Lực lượng công an kiểm tra các máy móc, tang vật liên quan

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, Trường là người trực tiếp tổ chức sản xuất thuốc giả.

Trường mua các loại thảo dược, thuốc tân dược cùng máy móc, thiết bị, dụng cụ về nhà để tự sản xuất sản phẩm. Quá trình sản xuất không tuân thủ quy trình, không định lượng chính xác thành phần.

Trường sử dụng hỗn hợp thuốc tân dược và dược liệu, sau đó đóng gói, dán nhãn và quảng cáo gian dối rằng sản phẩm được bào chế 100% từ thảo dược, theo “công thức gia truyền”, điều trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng, bệnh dạ dày và tiêu u, từ đó cung cấp ra thị trường.

Tang vật cơ quan công an thu giữ

Trường cấu kết, móc nối với một số đối tượng là người có ảnh hưởng trên không gian mạng (KOL, quản trị viên các trang, hội nhóm) để xây dựng hệ thống quảng cáo và phân phối sản phẩm thuốc do chính mình sản xuất. Sau khi nhận hàng từ Trường, các đối tượng khác trong đường dây tiếp tục chia thành từng gói và tự đặt in tem nhãn riêng, quảng cáo rồi bán lại cho người tiêu dùng nhằm thu lợi bất chính.

Cơ quan công an xác định, từ tháng 2 đến tháng 6-2026, qua hệ thống (KOL, quản trị viên các trang, hội nhóm), Trường và các đối tượng buôn bán thuốc trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng cho hàng ngàn khách hàng trên cả nước, thu lợi bất chính khoảng 5 tỷ đồng.

Tang vật cơ quan công an thu giữ

Khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 20.000 lọ thuốc thành phẩm, hơn 100kg nguyên liệu dùng để điều chế thuốc, 2 máy xay thuốc, 1 máy sấy công nghiệp cùng 850 triệu đồng tiền mặt.

Tang vật cơ quan công an thu giữ

Tính đến ngày 17-10-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng trong đường dây do Bùi Văn Trường cầm đầu về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”.