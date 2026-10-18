Ngày 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

Theo tài liệu điều tra, vụ việc được phát hiện từ quá trình xác minh hoạt động buôn bán thuốc giả trên không gian mạng của Bùi Thị Xuân (SN 1996, trú tại phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An). Sau khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, Công an phường Tân Mai đã chuyển thông tin, tài liệu đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An để xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả.

Ngày 2/6/2026, sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, tài liệu, cơ quan công an tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của Xuân. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh các loại thuốc được giới thiệu là thuốc đặc trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng, cùng 79 lọ thuốc thành phẩm.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định Xuân tham gia đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước do Bùi Văn Trường (SN 1972, trú tại xã Kim Thành, TP Hải Phòng) cầm đầu.

Đến ngày 4/6/2026, Công an phường Tân Mai phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Trường tại xã Kim Thành, TP Hải Phòng. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến việc sản xuất, mua bán các loại thuốc được quảng cáo có công dụng điều trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng, bệnh dạ dày và tiêu u, cùng số lượng lớn thuốc thành phẩm.

Tự sản xuất thuốc, quảng cáo gian dối về nguồn gốc

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Bùi Văn Trường là người trực tiếp tổ chức sản xuất các sản phẩm thuốc giả. Đáng chú ý, đối tượng bị cáo buộc đã lợi dụng uy tín, danh nghĩa nghề nghiệp của bố đẻ để tạo niềm tin cho khách hàng.

Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố Bùi Văn Trường (SN 1972, trú tại xã Kim Thành, TP Hải Phòng) cầm đầu.

Theo đó, Trường mua các loại thảo dược, thuốc tân dược cùng máy móc, thiết bị, dụng cụ rồi đưa về nhà để tự sản xuất các sản phẩm được giới thiệu là thuốc điều trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng, bệnh dạ dày và tiêu u.

Quá trình sản xuất, Trường sử dụng hỗn hợp thuốc tân dược và dược liệu, sau đó đóng gói, dán nhãn sản phẩm. Các sản phẩm này được quảng cáo gian dối là bào chế hoàn toàn từ thảo dược, theo “công thức gia truyền”, nhằm tạo lòng tin và thu hút người mua.

Để mở rộng thị trường tiêu thụ, Trường móc nối với một số người có ảnh hưởng trên không gian mạng (KOL), quản trị viên các trang, hội nhóm để xây dựng hệ thống quảng cáo, phân phối sản phẩm. Thông qua mạng xã hội và các kênh trực tuyến, các đối tượng tiếp cận khách hàng ở nhiều địa phương, đưa các sản phẩm do Trường sản xuất ra thị trường.

Tiêu thụ thuốc giả trên cả nước, thu lợi khoảng 5 tỷ đồng

Cơ quan công an xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 6/2026, thông qua hệ thống KOL và quản trị viên các trang, hội nhóm trên mạng xã hội, Bùi Văn Trường cùng các đối tượng liên quan đã bán các loại thuốc được quảng cáo điều trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng cho hàng nghìn khách hàng trên cả nước.

Hoạt động này được xác định mang lại khoản thu lợi bất chính khoảng 5 tỷ đồng.

Tang vật của vụ án.

Việc triệt phá đường dây góp phần ngăn chặn hoạt động sản xuất, buôn bán thuốc giả trên không gian mạng, đồng thời cảnh báo người dân về nguy cơ khi mua và sử dụng các sản phẩm được quảng cáo có tác dụng điều trị bệnh nhưng không bảo đảm tính xác thực về nguồn gốc, thành phần và chất lượng.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng trước những quảng cáo thuốc có công dụng điều trị nhiều loại bệnh, đặc biệt là các sản phẩm được giới thiệu theo “bài thuốc gia truyền” nhưng không có thông tin kiểm chứng rõ ràng. Người dân nên mua thuốc tại các cơ sở hợp pháp, kiểm tra thông tin sản phẩm và tham khảo ý kiến của nhân viên y tế trước khi sử dụng.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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